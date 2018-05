Saa osa kuninglikust pulmast

Kell 9 Kanal 11 «Marii Karelliga Windsoris: Mis koht see on, kus kuninglikud pulmad toimuvad?». Täna kogunevad Londoni lähedal asuvasse Windsorisse kümned tuhanded inimesed, et pidulikult tähistada prints Harry abiellumist Meghan Markle’iga. Marii Karell käis vahetult enne pulmi uurimas, millist elu elatakse idüllilises väikelinnas, kus asub kuninganna Elizabeth II lemmikmaakodu ning kus rikkus ja vaesus on teravaimas kontrastis kui ükskõik kus mujal Euroopas.