33-aastane prints Harry on kuninganna Elizabethi pojapoeg, praeguse troonipärija prints Charlesi noorem poeg. Just Harry on oma põlvkonnas täitnud Briti kuningaperes väga olulist «esimese varu» rolli, mille koorma võttis tema õlgadelt alles hiljuti see, et vanema venna prints Williami peresse on viie aasta jooksul sündinud kolm last. Sellegipoolest on Harry järgmise kuninga poeg ja ülejärgmise kuninga vend, seega kindlasti üks Briti kuningapere tähtsamaid isikuid. Harry on ka rahva seas väga populaarne – kui arvamusküsitlustes uuritakse kuningliku perekonna liikmete populaarsust, jõuab punapäine prints tavaliselt ikka esikolmikusse.