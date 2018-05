Kolm nippi, kuidas maniküüri tehes mediteerida

Enne iluhoolitsusega pihta hakkamist tee oma olemine mõnusaks, õpetab Oprah. Pane hea muusika mängima, süüta küünal, tee taimeteed. Vaata, et miski su kogemust ei segaks. Vaigista oma telefon ja tõsta see käeulatusest eemale.

Maha istudes hinga hinga nina kaudu sügavalt sisse. Välja hingates lase õlgadel allapoole vajuda. Lase kogu oma kehal tooli sisse vajuda. Tunneta, et su jalad on raskelt maha vajunud. Korda seda paar korda.

Tule oma mõtetest välja ja pööra tähelepanu füüsilistele tundmustele – milline on käevanni veetemperatuur, milline tunne see on, kui oma küüsi viilid. Kui märkad, et mõtted lähevad rändama, hakka jälle teadlikult oma tegevust jälgima.