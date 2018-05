Pilk Windsori köökidesse: pulmaroad valmivad hoole ja armastusega

Kuninglik koda avaldas, et kõik teenistujad, kes on palgatud kuningliku pulma toitlustamisega tegelema, on arusaadavalt väga erutatud ja rõõmsad, et saavad kaasa lüüa. «Meiega on ühendust võtnud isegi juba lahkunud töötajad, et küsida, kas saavad kuidagi abiks olla,» ütles kuningliku perekonna peakokk Mark Flanagan. Windsori köökides valmivad road peavad laupäeval kõhu täitma 600 inimesel.