Angelica Udekülli retseptisoovitus: hõrk räimesupp kooreses leemes

Oma väikeses kehas peidab see maitsev kala rohkelt kasulikke vitamiine, mineraalaineid ja oomega-3-rasvhappeid. Just seepärast otsustas tippkokk ja mitmete kokaraamatute autor Angelica Udeküll sel nädalal Daily koolisööklates projekti «Tähed taldrikus» raames panna tuhanded pisikesed toidukriitikud sööma räimesuppi. Tippkokk kinnitab, et supp jääb parajalt köögiviljane, pisut koorene ja kalatükid supis mõnusalt mahedamaitselised, et rõõmustada ka väikeseid toidugurmaane.