Normaalne Norman abistab: miks mu meest häirib, et ma igal õhtul joon?

Mu mees on hakanud rääkima, et teda häirib, et ma kodus õlut joon. Kui me tutvusime, käisime kogu aeg koos väljas ja panime kõvasti pidu. Nüüd aga on tal iga kord midagi öelda, kui ma dringi teen. Ma ei saa aru, mis see tema asi on? Lapsed on mul alati selleks ajaks korralikult magama pandud ja nõud pestud! Keda see segab, et ma õhtul natuke lõõgastuda tahan?

Hmm, kõlab, nagu sa tõesti tipsutaks iga päev. Lapsed ülakorrusele tuttu ja endale nahavahele poolteist pudelit veini? See kõlab nagu korraliku meeleheitel koduperenaise jutt, ja see pole eriti võluv.

Muidugi te panite mehega alguses kõvasti pidu. Te olite mõlemad vallalised, või no just hiljuti kokku saanud. Te olite noored ja vabad, ilmselt polnud teil ei lapsi ega muid suuremaid kohustusi. Peale selle oli teil veel tudengi ainevahetus, maks ja jaks, nii et suutsite varahommikuni klubis õõtsuda, paar tundi puhata, ja siis kanuumatkale minna? Noh, palju õnne sellise suurepärase nooruse puhul!

Paratamatult me peame kõik ikkagi lõpuks suureks kasvama ja mulle tundub, et seda su mees just üritabki teha. See ei ole ju nii, et tema paneb diivani peal päevauudiste kõrvale kõvasti tina ja sinul ei luba lonksu võtta? Väga hea, sest siis ta oleks lihtsalt tropp. Praegu aga on olukord ilmselt selline, et tema tahab olla vastutustundlik ja äkki isegi tervislik inimene, aga sina magad poole ajast pohmelli välja või vähemalt ajad kergest promillist mõjutatud segast juttu. Nii ju ei ole tore ei tal ega sul!