Normaalne Norman selgitab: miks kutt Tinderis enam su kirjadele ei vasta

Tere, Norman! Eelmisel nädalal soovitasid, kuidas Tinderiss rohkem match’e saada. Mul sellega probleemi ei ole, aga tihti jääb täiesti paljulubavalt alanud vestlus soiku. Mina ju ka ei hakka peale käima, kui mees mulle midagi ei vasta.

Nii, las ma arvan, see asi käib sul umbes nii: hakkad mingi laheda vennaga rääkima, kõik on tore ja meeldiv, lobisete tükk aega, aga siis ta äkki su viimasele naljale ei vasta. Mööduvad tunnid ja – ei midagi! Vaikus! Sa teed üle paari minuti oma Tinderi lahti ja igaks juhuks restardid on telefoni sada korda, sest äkki on äpp kokku jooksnud. Siis aga saad aru, asi on sinus! Ta arvab, et sa oled kole või loll, ta ei taha sind enam, ta läks oma eksi juurde tagasi, ta leidis kellegi parema. On siga!

Ja järgmiseks kustutad tüübi üldse ära ja oled terve päeva kehvas tujus. Noh, tegelikult, kullake, ei ole üldse asi sinus. Selles mõttes, et ma olen täiesti kindel, et enamus vestlusi jäävad soiku mitte selle pärast, et sa neile ei meeldiks, vaid midagi tuleb lihtsalt ette! Tööl on kolm koosolekut järjest, autol piduriklotsid on imelikult käituma hakanud, ema jaurab juba kaks nädalat järjest, et emadepäeval on vaja kontserdile minna, trennis aeg on kaks sekundit halvemaks läinud või telefoni aku läheb kohtinguäppide peale liiga kiirelt tühjaks. Need on ainult mõned põhjustest, miks päriselu mingi virtuaalse tüdruku kõrvale lükkab, ja kuni te kohtunud pole, ei ole sa reaalne, sa ei ole prioriteet. Sa oled mingi chat, mingi nuppude vajutamine, samal ajal kui päris maailmas on palju põletavamaid asju.

Nii et ma annan sulle kaks soovitust. Esiteks, kui sa tõesti endale kaaslast otsid, siis saa võimalikult kiiresti inimestega kokku. Ära üldse hakka mingit mitmepäevast oopust trükkima, vaid küsi kohe, kas kohe sobib üks kohv teha. Või drink, lõuna, kohv-tee, jalutuskäik, koos postkontori järjekorras seista või autot pesta. Siis on kohe kindel, mis värk on, ja, usu mind, tšättimine muutub ka ägedamaks.