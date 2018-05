Pildid tõestavad, et alkoholist loobumine aitab kõvasti kaalu kaotada

Nüüd on Jelly 27-aastane ja heal juhul joob ta paari nädala tagant pokaali või kaks veini või šampust. Alkoholist loobumise mõju tema kehale on aga väga suur, nagu on näha Jelly Instagrami postitusest. Tänu elustiilimuutusele on ta tublisti kaalust maha võtnud, edastab Women’s Health.

Aina pidutsedes oli Jelly elustil väga istuv ja ta sõi rohkelt rämpstoitu – friikartuleid, krõpse, rasvase kastmega lihasööke ja limonaadi. «Mitte ühtegi värsket köögivilja,» tunnistab ta. «Ma ainult pidutsesin ja vedelesin diivanil.» Tänu alkoholist loobumisele paranesid ka noore naise teised elustiiliharjumused, mis nüüdseks on paremini tasakaalus.

Kui Jelly oli 21-aastane, sai ta muutuseks indu sellest, et nägi endast inetut bikiinipilti. Umbes samal ajal kommenteeris tema kaalutõusu ka vanaema, kelle arvamus läks naisele hinge. «See oli hetk, kui ma otsustasin, et asjad peavad muutuma,» meenutab ta, et hakkas mõne aja pärast vaikselt ka kodus trenni tegema. Esialgne kaalukaotus andis motivatsiooni alkoholist täielikult loobuda. «Sellise alkoholitarbimise juures ei ole lihtsalt võimalik vaimselt ja füüsiliselt terveks jääda.»

Alkoholi vahetas Jelly puhta vee vastu. Varasema kolme suure eine asemel hakkas ta sööma sagedamini, aga väiksemaid portsusid. Nüüd jälgib ta, et sööks õiges vahekorras rohelisi köögivilju, tervislikke rasvu ja valke. Ruumi jääb ka maiustustele, näiteks sõõrikutele. Nelja kuuga kaotas ta umbes 14 kilo.

Nüüd on Jelly tervisliku eluviisi täielikult omaks võtnud, kuigi vahepeal on tulnud ette ka raskusi. Näiteks ei saanud ta vahepeal seljavigastuse tõttu tükk aega trenni teha ja motivatsioon hakkas kaduma. Pärast sai ta aga trenniga uuesti sõbraks.