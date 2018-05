Taimetark soovitab. Spinat, kevadine ülikasulik köögivili

On veel kaks liiki spinatit, millest aedspinatile lähedasem on turkestani spinat (Spinacia turcestanica), mida tuntakse Kesk-Aasiast kuni Lääne Pakistanini kui umbrohtu. Meil kasvavad maltsad on selle lähedased sugulased.

Spinat ehk Pärsia pealsed

Spinatikasvatus on alguse saanud Iraani mägismaalt, Pärsia aladelt. Pole teada, et teda oleks tuntud näiteks antiikajal. Mainitakse teda alles 1. sajandi ülestähendustes aga juba 7. sajandil rändas ta üle India Hiinasse pärsia köögivilja ehk Pärsia pealsete nime all.

Spinati levimine läände langeb kokku islami vallutustega, ka nimi aspanaj tuleneb pärsia keelest, araabia keeles islanad, hispaania keeles espinaca, inglise k spinach, itaalia k spinaccio ja saksa keeles Spinat. Hispaaniasse tõid spinati araablased 12. sajandil, sealt levis mujale Euroopasse, alguses üksnes valitsejate toidulauale. 14. sajandil koostatud toiduraamatus Inglismaal on ta kirjas, selle raamatu järgi olla valmistatud toite Richard II-le. 16. sajandi taimeraamatute järgi oli spinat tuntud kõikjal Euroopas. Peatselt asus ta isegi tuntud ja levinud köögivilju välja tõrjuma.

Tänapäeval teavad, armastavad ja kasutavad väga paljud spinatit, varakevadise toidulaua rikastajat. Kasvatatakse teda kõikjal maailmas, eriti palju Hollandis.

Mille poolest kasulik

Spinat on roheliste köögiviljade seas kasulikkuse poolest esikohal. Spinatitaimede hulka loetakse mitmesse eri sugukonda kuuluvad taimed nagu aedmalts, lehtpeet, naat, nõges, oblikas, portulak ja teised. Teine taoline rühmitus oleks salatitaimed, millele on nime andnud aedsalat.

Märkus: salatitaimedena võiks nimetada ka metsas kasvavaid kevadisi võrseid nagu karulaugul, nurmenukul, põdrakanepil, nõgesel jt. Lisaks aias kasvavale pakub kevadine loodus tohutult palju lisa toidulauale, tuleb vaid avatud silmadega ringi käia.

Spinat on väga väärtuslik, jagades toidukomponentide poolest esikohta peterselliga. Eriti rikkalikult on neis mineraalaineid. Petersell on peamiselt siiski maitsetaim, aga spinat on toiduköögivili, mis rikastab toidulauda. Kui teha pingerida, siis spinat ja tomat on maailmas kaks esimest köögivilja.

Ei tasu unustada, et nii spinat kui tomat on väga veerikkad, üle 90 protsendi on nende koostises vett.

Spinatis on väga kõrge kaltsiumi-, magneesiumi-, kaaliumi-, fosfori ja rauasisaldus. Siingi võistleb spinatiga ainult petersell. Magneesiumisisalduselt jällegi võidab spinat. Ka inimesele vajalikku valku on spinatis väga suur protsent, samuti süsivesikuid, erinevaid vitamiine, eriti B 2, selle sisalduse poolest on ta köögiviljade seas esikohal. B 1 vitamiini sisalduse poolest edestab teda vaid roheline hernes ja mädarõigas. Ka on spinatis ohtralt karotiini, PP-vitamiini, C-vitamiini, fosforit, foolhapet, kaltsiumi, kaaliumi ja K-vitamiini. Eriti palju on temas rauda koos klorofülliga, mis rikastab inimkeha rakke hapnikuga.

Kokkuvõttes võib öelda, et spinati söömine annab kehale rikkalikult kasulikke aineid, mis tähendab, et tõuseb vastupanu haigustele, paraneb füüsiline tervis, paraneb enesetunne, nahk muutub ilusamaks, paraneb nägemine, südame töö ja vereringe, seedimine. Kogu keha saab kevadel nii vajalikku turgutust. Spinatist valmistatud toit on ravim.

Spinatist toitude valmistamine

Spinat on kiirekasvuline köögivili, sellepärast tuleks teda tarvitada varakevadel ja sügisel, kui kasvavad noored lehed, suvel muutuvad vanad lehed kiuliseks.

Spinatist toidu valmistamisel tuleks silmas pidada, et spinatit ei keedetaks üle, aitab aurutamine või kuuma veega ülevalamine, kerge õlis praadimine, ahjus röstimine.

Spinatist võib valmistada püreed, suppi, salateid, vormiroogasid, määrdevõideid, teda võib ka kuivatada ja pulbrina kasutada, külmutada.

Aurutatud spinatile peaks lisama ühe osa kindlasti toorelt, sest igasugune kuumutamine vähendab oluliselt kasulike ainete sisaldust. Toorelt salatisse sobib koos teiste roheliste taimedega. Võib edukalt kasutada näiteks pesto valmistamisel (vt näiteks Taimetarga petersellipesto retsept).

Spinatitoitudele annab head maitset ingver, aga ka till ja näiteks mooniseemned, sidrunipipar, sidrunimahl, küüslauk. Maitsetaimedest basiilik, petersell. Tuleb katsetada!