Kümne lapse ema Pille Aim: ka suurpere ema tahab kodust välja ja tööle

Pille töötab Valga Maxima XX kaupluse saalitöötajana ning räägib suurpere rõõmudest. Ka on ta viimased neli aastat ise tööl käinud – lastega jäi koduseks hoopis pere meespool. Vestlesime Pillega emadepäeva eel.

Kohe kohe on käes emadepäev. Kas sa mäletad tunnet, mis sind valdas 23 aastat tagasi kui sa esimest korda emaks said?

Ma olin 20aastane, kui esimest korda emaks sain. Olin hoidnud õe last ja oma väiksemat venda, nii et hirmu mul ei olnud ja lapsehoidmise kogemus oli olemas. Aga oma laps on ikka nii armas ja nunnu.

Tänaseks on sul on 10 last - Tauri (3), Tanel (6), Berit (8), Kermo (11), Birgit (12), Margo (14), Eleri (17), Eeneli (19), Olavi (21), (Alari 22). Kuidas teie pere lapsed nimed on saanud?

Alari nimi tuli nimedepäeva kalendrist, Olavi nime leidsin raamatust, mida ma olin lugenud. Eks nad nii tulidki. Alguses me ikka mõtlesime, et paneme kõigile lastele nimed, kus on i täht lõpus. Aga siis tuli juba viies laps ja ühtegi ilusat i-tähega lõppevat nime ei leidnud, siis tulidki Margo ja Birgit ja nii edasi.

Kas laste nimed aeg-ajalt segamini ka lähevad?

Pidevalt lähevad. Aga see on vist asjade normaalne kulg. Eks nendel viimastel lastel ongi ju nimed Birgit ja Berit ja Tanel ja Tauri. Need nimed just lähevad sassi. Esimeste laste nimed kipuvad ikka vähem sassi minema.

Kas suure pere emaks olemine on sinu arvates raskem või kergem kui väikese pere emaks olemine?

Suure pere ema on täitsa mõnus olla. Jah, tõesti, vahepeal on väsitav. Aga minu meelest on suure perega toimetamine palju lihtsam. Ikka on keegi, kes tähelepanu pöörab või väiksema järele vaatab ja mängukaaslasi jagub kodus küllaga. Ma olen alati tahtnud suure pere ema olla ja noorena tahtsin lastaiakasvatajaks saada. Minu pärast võib meie pere veelgi kasvada. Mulle väga meeldib lastega tegeleda ja meie kodu uksed on alati avatud ka meie laste sõpradele.

Kui palju oled laste kõrvalt tööl saanud käia?

Viimased neli aastat. Sinnamaani olin järjest lastega kodus. Täna on meil issi kodune. Eks see tööleminek oli minu jaoks suur väljakutse, kuid ka suurpere ema vajab seda, et saaks kodust välja ja tööle.

Töötad täna Maxima Valga kaupluses saalitöötajana, räägi sellest kogemusest.