Naine uurib: sugulane peksab oma last – mida teha?

«Õigustuseks ütleb ta ise, et laps on jonnakas ja sõnakuulmatu. Ühtlasi nimetab last kõikvõimalikke nimedega nagu lollpea, idioot, debiilik jne. Täiskasvanu endaga on võimatu sel teemal rääkida, kuna ta lihtsalt eirab seda probleemi või õigustab ennast. Väikelaps on närviline ja oma arengus eakaaslastest maha jäänud. Kuidas aidata seda last? Arvatavasti ka ema ise vajab abi.»

Kirjutate, et vanemaga on sel teemal võimatu rääkida. Kui tõesti nii, siis tuleb pöörduda lastekaitse spetsialisti poole, kellel on õigus sekkuda. Igas omavalitsuses (linnas ja vallas) on olemas vastav ametikoht. Veel on võimalus abi saamiseks või nõu küsimiseks pöörduda Lastekaitse Liidu poole (vastavad kontaktid ja võimalus küsimusi esitada on Lastekaitse Liidu kodulehel) Palun pöörduge sinna kindlasti nõu ja abi saamiseks. Minu teada on vaja ka faktide tõendamist (näiteks arstlikku ekspertiisi, võimalik ka, et tunnistajate ütlusi vms) ja kindlasti osatakse teid informeerida sellest, kuidas seda last ja ka ema aidata. Loodan väga, et ühiselt leiate sobiva lahenduse.»