Hingelt ära: kuidas lisakilod mu perverdi käest päästsid

Lahkusin vestlusest ja suundusin poodi. Õhtuks tellisin seltsi sõbranna kellega menetlesime juhtunut ning valuvaigistamise eesmärgil sai manustatud mõned Proseccod per nägu. Kuna suhtlusportaalist olin ma välja loginud ja sõnumeid ei näinud, ei lugenud, helistas Eerik ja uuris, kuhu ma kadunud olen ning kas me näeme homme, et temal on ette valmistatud terve ekskursioon vanalinnas ja kohvi joomine tema juures korteris jne.

Proseccost hoogu saanuna ladusin ette kõik, mis ma arvan meestest, kes hindavad naisi nende kaalunumbri järgi – et ma ise olen haiguse tõttu tüsedam olnud, aga sellest välja tulnud; et mu ema oli ümarat kasvu, kuid kõige soojem, lahkem, targem ja vaimukam naine ning kõik mu tuttavad olid temast vaimustuses; et tunnen naisi, kes vaatamata oma korpulentsusele on tegijad tööl, šarmantsed ja säravad isiksused; et olen peoseltskonnas kohanud naisi, kes vaatamata XXL vöö- ja puusaümbermõõdule teevad oma plastilisuse ja seksikusega silmad ette endast kümme kilo ja kümme aastat noorematele; et minu arvates on olemas see, mis teeb naistest ja ka meestest terviku koos nende kilode, st visuaali, vaimsuse ning kõige muuga, see seletamatu miski – karisma.

Ehh, kuidas mind torkis ja kuidas mina, alati vaoshoitud ja pigem sõnasõdades oma arvamust tasakaalukalt esitlev, telefonis Eerikule valjult vastu räuskasin. Oma kaaluküsimuse selgituseks ütles Eerik, et tal on kogemus, kus deidile saabus pildile mittevastav, priske tots. Nojah, midaiganes, selleks hetkeks oli mu alkostaadium selline, et ennast tundes oli selge, minust homme nii pika maa sõitjat pole.

Järgmine päev möödus serviti voodis olles ja pohmelusest pead kahe kaega kinni hoides. Proovisin küll Eerikule sõnumeid saata ja suhtluses positiivset joont hoida, aga vastused jäid mittemidagiütlevaks, napiks. Ja siis ta kadus! Konto kustutatud, sõnumid läinud, telefon väljas. Nagu kummitused, millistest hiljem lugenud olen, aga varsemalt kokku puutunud polnud. Kahjutunne, enese süüdistamine teise inimese seisukohtade mittemõistmises, südamevalu, igatsus «head ööd» sõnumite järele jpt on märksõnad tunnetest, mis mind tol ajahetkel valdasid.

Otsida ei osanud ma teda kusagilt, sest nime ja töökohta ma ju ei teadnud ja nii ma mõneks ajaks teki üle pea ennast kerra tõmbasin, lootes, et teineteisest möödarääkimine ja sellest tekkinud konflikt ajapikku hääbub ning Eerik uuesti ühendust võtab.

Aeg möödus, aga loodetud kontakteerumist ei tulnud. Ühel päeval sähvatas, et googeldaks telefoninumbrit... Sa püha püss, mis andmeid sealt tuli! Telefoninumber, millelt Eerik kõnesid tegi, figureeris kõikvõimalikes seksiportaalides ning numbrilt sai tellida erootilist massaaži. Nimi ja vanus olid kuulutustes küll muudetud, kuid jah, massaažijutt kerkis aeg-ajalt esile ka meie vestlustes ja meelitas ta sellega mindki, küll ilma erootikat mainimata, aga sellegipoolest oli tema käekiri neis kuulutustes tarvilikul määral äratuntav.

Hetkega muutus meie suhtluse jooksul kuuldud Eeriku arukas jutt minu jaoks libedaks manipuleerimiseks, mida ta ilmselgelt paljude naiste peal praktiseerinud oli. Taipasin, et minu sinisilmsust on ära kasutatud, mind on lollitatud ja kes teab, mis oleks võinud juhtuda, kui oleksime kohtunud. Usk, et pakkusin Eerikule vestluskaaslasena intellektuaalset pinevust, veetlesin oma olemusega ja et see inimene soovis tõelist suhet, varises tolmuks.

Sain sellest juhtumist kerge trauma, kogemuse ja õppetunni ning rohkem pole suhtlusportaalidesse oma nina toppinud. Olen tänulik oma intuitsioonile ja vigadele – lisakilodele ja lollile harjumusele haarata alkoholist valuvaigisti järele, mis kõik lõppkokkuvõttes päästsid mind kahtlase tegelease ja suurema trauma eest. Usun, et kuskil on keegi – aus ja usaldusväärne, kes näeb tervikut ja ei hooli vaid kilodest, on minu vääriline ja ükskord me kohtume niikuinii, sest juhuseid pole olemas ja kõik läheb nii nagu minema peab. Lihtsalt enne õiget aega ja õiget inimest peab omandama teatud õppetunnid ja armastama ennast just sellisena nagu oled.

Usku endasesse ning kergust ja kevadet südamesse, Naised!