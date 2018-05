Parimad ja halvimad vahepalad kaalu kaotamiseks

Pean sulle midagi ära rääkima – kõik tervislik ei sobi kaalualandamiseks. Sorry, et sulle võib tunduda see ebaaus, aga tahan et saavutad oma soovikaalu pigem kiiremini mitte aeglaselt. Toitumisnõustaja Erik Orgu selgitab oma blogis lahti, mis snäkid kaalualandamiseks sobivad, mis mitte.