Kaheksa märki, et sa ei ole voodis kuigi hea

Enamasti on inimesed viisakad ja ei taha oma sekspartnerile halvasti öelda. Eriti siis, kui kõik muu on suhtes korras ja pole tahtmist ilusat elu ära rikkuda, kirjutab Provider.

Kui kahtled, et ei ole väga meeldiv voodipartner, siis uuri, kuidas saaksid oma käitumist parandada. Kes õpib, see areneb!

Sa oled oma keha suhtes liialt ebakindel

Öeldakse, et teise armastamiseks pead kõigepealt iseennast armastama. See kehtib ka magamistoas. Kuidas sa saad olukorda nautida, kui muretsed pidevalt selle pärast, kuidas a välja näed ja millise mulje partnerile jätad? Ja kui sina seksi ei naudi, on seda partnerilgi raske nautida.

Sa ei tea, kuidas endale ise mõnu teha

Teisel on väga raske sulle naudingut pakkuda, kui sa isegi ei tea, kuidas seda saada. Ära häbene eneserahuldamist ja õpi oma keha tundma. Masturbeerimine näitab sulle paremini kätte, kuidas ja kust sind katsuda tuleks. Nii saad partnerit juhendada ja sellest võidate te mõlemad.

Sa ei pea hügieenist kinni

Pese enne seksi ära nii kaenlaalused kui intiimpiirkond. Pea meeles, et ise sa oma lõhna nii tugevasti ei tunne kui partner. Vänge ja ebameeldiv lõhn summutab kiiresti tema kire.

Sa teed iga kord täpselt samu asju

Niimoodi läheb seks varem või hiljem pisut üksluiseks, sest ainult suurtest tunnetest ei piisa, et voodielu oleks hea. Pikaajalises suhtes on väga oluline, et partnerid oleksid avatud uutele asjadele ja jälgiksid, et rutiinis oleks vaheldust.

Te ei räägi seksist mitte kunagi

Rääkida tuleb selleks, et ausa tagasiside järel midagi seksuaalelus muuta ja paremaks tuunida. Kui naine teeskleb orgasmi, siis pole ime, et ajaga midagi paremaks ei lähe mehele jääb mulje, et kõik on hästi ja naise vajadused rahuldatud. Ole aus, see tuleb sulle endale kasuks.

Sa üritad matkida pornos nähtut

Porno vaatamises ei ole midagi halba, kui seda teha mõõdukalt. Porno on nagu tagaajamisstseenid põnevusfilmides – neid on põnev vaadata, aga ise samamoodi autot juhtida ei ole enam lõbus. Päriselus on seks midagi muud kui filmis.

Su partner tunneb end pärast seksi halvasti

Kui su partner tunneb end halvasti seetõttu, et sa tegid talle midagi, mida ei tahtnud, siis seksid vale inimesega. Sul ei ole mitte mingil juhul õigust oma soove teisele peale pressida. Kõik on lubatud vaid siis, kui ta annab oma nõusoleku ja on näha, et ta tõesti naudib seda.

Sa mõtled ainult enda vajadustele