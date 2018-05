Kuningakoja saatus sõltub Meghanist – kas kaoses kadumine või kaasaegne kuldajastu?

Ilmselge on aga ka see, et Harry on senistest kuninglikest printsidest vaat et kõige rohkem oma pruudi eest väljas olnud, väljastades koguni enne kihlumisteadet ametliku avaliku palve Meghan rahule jätta ning varustades ta oma isikliku turvameeskonnaga. Harry on ka esimene, kes ei pelga avalikult oma kallimal käest kinni hoida või koguni kaamerate ees suudelda. Taolised tundlemised on seni olnud tabu, nii et isegi tema vend prints William ei võtnud oma rasedal kaasa Catherinel käest kinni. Erand oli vaid kord, mil ta juba üsna kõhukat naist õrnalt seljast toetas. On öeldud, et Will ja Kate ongi väga privaatsed inimesed ja avalikkuse ees on nad ikoonide, mitte inimestena. Kodus kallistavat nad üksteist vabalt.

Sarmi ja inimlikkust on kuningakojal väga vaja!

Aga vaat just seda «päris» inimeseks olemist kuningakoda ning Suurbritannia hetkel vajabki. Brexit on saareriigis olnud suur šokk. Kuningakojal on kaks suuremat rolli – lahutada oma enda alamate meelt ja olla oma jõu tunnetamise sümbolid ajal, mil Inglismaa mõju on maailmas jätkuvas languses. Nimelt pole Brexiti peamine lubadus – paremad rahvusvahelised tingimused ja suurem ning tähtsam roll maailmas – sugugi tõeks osutunud. Tõenäoline on just vastupidine, Suurbritannia isolatsiooni jäämine või siis senistest halvemate (või samaväärsete) lepete sõlmimine, kui oli vihatud Euroopa Liidus. Siin on kuningakoja liikmed maailmas Suurbritannia hea tahte saadikud, kes sünnipäraste diplomaatidena käivad riigist riiki kinnitamas jätkuvaid (ja uusi) häid suhteid. Sarm on üks osa kaasaja sõjamoonast ning päriselu printsid ja printsessid on endiselt oodatud külalised.

Briti kuningakoda on endiselt maailmas üks populaarsemaid, kelle käekäigule elab enamus planeedi läänelikematest jõududest kaasa. See ongi too Williami ja Harry silmis vihatud klaasakvaarium, mis paraku on ka nende peamine leivaisa. Huvi sinivereliste vastu pole vaid lippudega levitavad juubeldavad rahvahulgad tänavaveertel. See on ka halastamatu tabloidikajastus, kus ka silmapilgutus võetakse kontekstist välja, puhutakse hiigelsuureks ning saadetakse nädalatest maailma meedia esikaantele.

Eriti tugeva luubi all on naised. Nende välimus võetakse detailide kaupa juppideks, analüüsitakse, hinnatakse ning avaldadatakse tulemused miljonilistes tiraažides. Mida kannab Catherine ehk Harry vennanaine on tablodides vaat et omaette rubriik. Sellele on pühendatud eraldi veebilehti ning naise rõivastus on avalikel üritustel kõnevahend omaette. Selles valguses võib peaaegu et mõista, miks Catherine ei tee erilisi avalikke sõnavõtte ja on väga ettevaatlik iga sõnaga, mida ta rahva seas kuuldavale toob. Sest iga südamlik vestluskatke võib juba paar tunni möödudes olla täiesti peapepeale pööratuna esilehtedel.

Meghani efekt trumpab Kate’i oma