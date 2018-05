Ameeriklaste lastekasvatuse eripärad, mis mujal tunduvad imelikud

Kuigi mujal maades tohivad inimesed enamasti alkoholi tarbida 18-aastaselt (Saksamaal võib lahjat alkoholi omada ja juua juba 14-aastane), siis USAs on see lubatud alles 21-aastaselt. Eurooplased pakuvad alkoholi suurtele lastele ka õhtusöögi kõrvale, Ameerikas vanemad koos oma lastega üldiselt ei joo.

USAs on kombeks, et kui lapsel tuleb piimahammas ära, paneb ta selle padja alla. Öösel hiilib vanem tuppa ja poetab hamba asemel padja alla raha. Võrdluseks – meil visatakse hammas ahju otsa, Indias aga matavad lapsed oma hambad ise maha.

Ameerikas ei ole sugugi imekspandav, kui vanemad panevad oma väikelapsed rihma otsa, et nad rahvasummas kaotsi ei läheks. Neil, kes on harjunud, et rihma otsas on vaid koerad, võib olla seda imelik kõrvalt vaadata.