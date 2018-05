Uuring: üle 40-aastastel inimestel peaks olema neljapäevased nädalavahetused

Raportis sedastatakse, et töö on kahe teraga mõõk – ühest küljest on see stimuleeriv ajutööle, kuid pikad tööpäevad põhjustavad väsimust ja stressi, mis on potentsiaalselt kahjulik kognitiivsetele võimetele. Keskealistele ja vanematele inimestele sobivad paremini osakoormusega päevad, mis on märksa efektiivsemad, et kognitiivseid funktsioone säilitada.