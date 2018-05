Üks kuninglik pulmareegel, mis on printsess Diana ajast alates muutunud

Suurbritannias kehtis nimelt reegel – või pigem range soovitus – et naised peavad enne kuninglikust soost peigmehega naitumist olema neitsid. See oli nii, kui printsess Diana aastal 1981 prints Charlesiga abiellus – Diana perekond pidi enne pulmi kinnitama, et Diana on tõesti süütu. Ühe autobiograafia kinnitusel valis Elizabeth minia just seetõttu, et ta oli veel «rikkumata» ning tema minevikus polnud ekskallimaid.