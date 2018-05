Loore Linnu elu mängureeglid. Mida teha, et elu pikali ei murraks?

Tee midagi teistmoodi, proovi ja katseta uut

Kõigile meeldib tegelikult korrapära, kõik langevad mingil ajal rutiini ja toimivad autopiloodil. Meeldib tellida ühte ajalehte ja vaadata üht tüüpi seriaale, süüa enam-vähem samu toite, sõita sama teed tööle ja tagasi, kanda sama tüüpi riideid. See kõik on väga tore. Need on pidepunktid.

Kuid samas ei tohiks jätta end täiesti ilma võimalusest midagi oma elus ise muuta, teha midagi teisiti, mõelda välja midagi uut. Tasuks jätta end avatuks võimalusele, kui see peaks ootamatult tekkima. Ükskõik mis, kas uus asi, mida proovida, maitse, mida maitsta, töö, mida õppida, raamat, mida lugeda, väljakutse, mis tundub keeruline, ootamatu ja üliraske. Pakkumine, mis ahvatleb, aga tundub võimatu – kuidas ma saan? Kui see käes on, siis selgub, kuidas. Ja kui olla avatud meelega, siis ikkagi alati saab, sest elu alati jaatab seda, mida tegema asud, kui palud, et õnnestuks.

Võta elu kui seikluste jada

Minu meelest väärib omaenese elu kergemat ja helgemat kohtlemist. See on lõppude lõpuks ainult üks kord käes. Miks mitte võtta seda nagu seikluste jada. Iga seiklus annab võimaluse midagi õppida, midagi avastada. Nii nagu reisimine avardab silmaringi, annab uue vaatenurga nii mõnelegi asjale ja tutvustab sulle eelkõige...sind ennast. Uus kogemus on igat sellele raisatud tundi ja raha väärt.

Uks olgu kogu aeg avatud, maailm on ju lahti. Väljakutsed, mis ette antakse, tuleks alati vastu võtta, vaadata, mis saama hakkab, see, kuidas toime tulla, selgub küll tegelikult alles asjade käigus,aga kui sa tead seda, oled paljuks valmis. Ja kui mõelda, et iga seiklus saab ju ka läbi, miski ei jää igavesti kestma, alati on võimalik oma rutiinsesse ellu tagasi pöörduda, kapslisse sulguda. Keeldumine kõigest põnevast lihtsalt põhimõtte pärast nagu (mulle ei meeldi reisida) on minu meelest...kurb.

Ole teadlik, mis teed

Muidugi ei tähenda paindlik olemine pidevat seiklustes viibimist, kus ei olegi enam pidepunkte. Teadlik paindlikkus tähendab oskust ja tarkust otsustada, millele öelda «ei»ja millele«jaa», kaotamata iseennast, oma tugipunkte. Aga vahet teha sellel, mida ma vajan ja mida mitte, tuleb igaühel endal otsustada.