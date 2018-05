Riided, mis teevad viis kilo saledamaks

Tänapäeval on kaubanduses üha suurem valik kleite, millel on näiliselt salendav efekt. Näiteks on kleitidel tumedad (või ka lihtsalt teist värvi) küljeosad ja kiilud, mis jätavad mulje saledamast pihast. Sinna alla on hea panna korrigeeriv aluspesu, mis voldikesed ja sangad kenasti ära silub ja üldmuljet veelgi parandab.