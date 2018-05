Sõbranna nädalahoroskoop 12.–18. mai

Jäär

21. märts – 19. aprill

Tähelepanu kandub raha- ja äriasjadele. Oled kannatamatu, tahad alustada uusi asju ilma pikemalt mõtlemata, ja kui keegi üritab su hoogu peatada, võid sellele ägedalt reageerida. Küllap suudad leida nutikaid lahendusi ja uudseid võtteid, samas aga on oht nii äripartnerite kui ka ülemustega tülli pöörata.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Üllatuste planeet Uraan liigub 15. mail Sõnni märki, andes sulle sootuks uue hingamise. Algamas on pikem periood, mille jooksul tuleb sul mugavustsoonist välja tulla, ennast arendada ja otsustavaid muudatusi teha. Kui üritad iga hinna eest vanast ja läbiproovitust kinni hoida, läheb pinge ohtlikult suureks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kui sul on minevikus mingid teemad selgeks rääkimata või probleemid lahendamata jäänud, võivad need nüüd üsna veidral moel taas päevakorda kerkida. Ära vaid suure ehmatusega põgeneda ja oma tegusid maha salata püüa. Kui südametunnistus veidigi must, on aeg see säravpuhtaks pesta!

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Suhetes on uudsust ja värskust, asjad ei pruugi edeneda kaugeltki sellisel viisil, nagu sa eeldad. Nädal võib olla parimas mõttes põnev, ent ega ebameeldivad üllatusedki välistatud ole. Võimalik, et keegi sulle oluline inimene teeb teatavaks, et on otsustanud suunda muuta või kuhugi kaugele kolida.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Töine elu on kiire ja värvikirev. Kolleegide või ülemuste käigud võivad sinu plaanid segi lüüa. Pead olema valvas, ruttu reageerima ning kohanema uute mõtetega. Kui kellegi tegevus on juba pikemat aega sulle vastukarva olnud, teed nüüd otsustava pöörde, ütled talle, mida asjast arvad, ja paugutad valjusti uksi.

Neitsi

23. august – 22. september

Need inimesed, kellega nüüd kokku puutuma pead, võivad lausa hämmastust tekitada. Pead tõdema, et isikud, nende elukombed ja maailmavaated võivad olla tohutult erinevad. See, kui hakkad kedagi tema arvamuse või eluviisi pärast kritiseerima, võib viia vastuseisuni. Proovi mõista, mitte hukka mõista!

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Vanema põlvkonna sugulastega suheldes võib ilmneda, et nad on märksa uuendusmeelsemad ja edasipüüdlikumad, kui sa seni arvasid. Ehk tuleb kellelgi neist pähe idee, mis sinu meelest näib liigagi riskantne. Rahaasjade ajamisel ja igasuguste tehingute tegemisel tuleb ettevaatlik olla. Sa ei tea kõiki asjaolusid!

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kui oled ehk igatsust tundnud või on sind üksildus vaevanud, siis enam sa selle üle ilmselt kurta ei saa. Välja ilmub huvitavaid tegelasi. Täiesti ebaromantilises kohas võib keegi sulle tähelepanu pöörata ja komplimente teha. Kui peaks alguse saama uus suhe, edeneb see eriti pöörase hooga.

Ambur

22. november – 21. detsember

Otsid põnevust ja vaheldust, tahad ennast proovile panna. Kipud olema liigagi uljas, ei pruugi tervise eest hoolitsemist eriti tõsiselt võtta või siis tahad kellelegi tõestada, et oled eriliselt julge ja osav. Pead olema ettevaatlikum nii tööriistadega, kõrgustes kui ka autoroolis.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Marsi ja Uraani kvadraat võib tekitada tunde, et nüüd aitab, midagi on vaja otsekohe muuta. Jõudu on palju ja hing rahutu, rutiinsete tööde tegemine ei õnnestu kohe kuidagi. Vajad erilisi ja ehk isegi ohtlikke väljakutseid. Võib tekkida soov proovida mingit ekstreemset spordiala.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Et uusi ideid ja infot saada, pead vaatama pigem minevikku. Vastused nii mõnelegi olulisele küsimusele leiad siis, kui räägid vanemate inimestega. Keegi sugulastest saab sind aidata. Ehk tuleb mingil moel ilmsiks seni hästi varjatud saladus, mis sulle uue ja avarama vaatenurga avab.

Kalad

19. veebruar – 20. märts