Geniaalne nipp, kuidas jahutada valge vein maha kolme minutiga

Saladus on lihtne: jäävann, millesse on lisatud soola. «Terve pudel peaks olema vee all,»õpetab ta väljaandes My Domaine. «On raske öelda, kui palju soola lisada, ütleme, et lihtsalt küllaldaselt.»

Teaduslik selgitus selle taga ütleb, et vedelikud on paremad soojajuhid kui gaasid (mida õhk kahtlemata on). Seega: kui pudel on üleni vees, juhitakse pudelisoojus kiiremini eemale, kui see on aga näiteks sügavkülmas, ümbritseb seda kohati kindlasti õhk, mis on aga kehvem soojajuht. Soola lisamine aga jahutab pudelit ümbritsevat vedelikku kiiremini, ilma et see jäätuks – just sel põhjusel kasutame me soola ka talviste teede jaoks.