Arreteeriti naine, kes saatis mehele 65000 sõnumit

Möödunud aasta juulikuus käis 31-aastane Jacqueline Ades väljas mehega, kes talle väga meeldima hakkas. Tunded ei olnud vastastikused ja kuigi mees ütles selgelt välja, et ta ei soovi Jacqueline’i enam näha, ei andnud naine alla ning hakkas meest sõnumite ja telefonikõnedega pommitama, edastab Jezebel.

Juulis kutsus mees politsei, sest naine parkis oma auto tema maja ette ja ei läinud sealt ära enne, kui politseinukud ta minema ajasid. Pärast seda hakkas ta mehele saatma ähvardavaid sõnumeid. Mees pöördus uuesti politsei poole detsembris, kuid Jacqueline Adest ei õnnestunud tol korral leida. Sellegipoolest ei jätnud naine ahistamist.

Tänavu 8. aprillil pöördus ohver uuesti politsei poole ja teatas, et kuigi ta on ise linnast väljas, näeb ta oma koduvalve videot kontrollides, et Jacqueline on tema koju tunginud. Kui politseinikud kohale jõudsid, oli naine vannis. Tema auto kõrvalistmelt leiti suur lihunikunuga.

Pärast seda, kui naine vahi alt vabastati, hakkas ta taas mehele ähvardavaid sõnumeid saatma, kirjutades, et kui mees ta maha jätab, et on ta sunnitud mõrvariks hakkama. Lisaks avaldas Jacqueline soovi kanda mehe kehaosi ja vannitada end tema veres.

4. mail ilmus Jacqueline Ades ohvri ettevõttesse, kus ta käitus töötajate sõnul irratsionaalselt ja väitis, et on omaniku abikaasa. Sel teisipäeval arreteeriti naine uuesti ning teda süüdistatakse ähvardamises, jälitamises ja ahistamises.