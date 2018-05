Dr Peep Pree selgitab: ilutrendid, mis Eestis ilma teevad (ja mis siia veel jõudnud pole)

Ilukirurgia on pidevas arengus ning aastast aastasse on protseduurid muutumas pupulaarseteks ka nooremate hulgas. Kas aga ka pöörasemaks ja omanäolisemaks? Loe edasi, mis on ilukirurgia peamised trendid aastal 2018.

1. Vananemise ennetamine

Ilukirurgia uuemaks trendiks maailmas on vananemise ennetamine. Lihtsamaid iluprotseduure soovivad ennetamise eesmärgil patsiendid juba enne vananemismärkide tekkimist. Näiteks Ameerikas on populaarne teha ilusüste erinevate kortsude ennetamiseks, et tulevikus vältida keerulisemaid ilukirurgilisi operatsioone. Sisuliselt liigub ilukirurgia trendides patsientide vanus ülemaailmselt noorema patsiendi suunal.

2. Ilusüstid on endiselt kasvav trend

Erinevad ilusüstid ja täitesüstid on jätkuvalt number üks trend ilumaailmas 2018. aastal. Näopiirkonna korrigeerimised süstidega on kiire ja võrdlemisi lihtne mittekirurgiline meetod, et kaotada näost kortsud, lõtvunud nahk ja taastada oma nooruslik välimus. Ilusüstide kasvavat populaarsust mõjutab ülemaailmselt dr Peep Pree sõnul soov sotsiaalmeedias ja selfidel ilus välja paista.

Kasvavaks trendiks maailmas on ka täitasüstidega nina korrigeerimine. Ameerikas reklaamitakse protseduuri kui lõunavaheaja kiiret nina kuju parandamist ilma kirurgiata. Peep Pree nina korrigeerimist täitesüstidega trendi Eestis aga lähiaastatele ei näe, kuna eestlane soovib püsivamat tulemust nina kuju muutmisel.

3. Ilukirurgia trend välismaal – muudetud häbememokad

Maailma mastaabis on ilukirurgia kasvav trend ka günekoplastilised operatsioonid ehk välissuguelundite operatsioonid ehk muudetud häbememokad. Eestis ei ole kahjuks või õnneks välissuguelundite muutmine nii trendikas ja ameerikalikku buumi Dr Peep Pree ei ennusta. Naistearstid teevad Eestis günekoplastilised opeatsioonid ise ja patsienditel ilukirurgia kliinikusse sellel teemal üldsiselt asja pole. Meie külma kliima tõttu on ka intiimsed kehaosad rohkem peidus kui soojades maades ja niisama disaini pärast häbemokki ei opereerita.

4. Rindade suurendamine ja rindade tõstmine on ilukirurgia trendide aegumatu klassika

Rindade suurendamine on järjest populaarsem ilukirurgia trend. Kaunid rinnad aitavad otseselt kaasa naise enesehinnangule ja edukusele – eriti väikese rinnaga naistel ning pärast imetamis- ja rasedusperioodi. Kuigi rindade suurendamise operatsioon on ilukirurgia mõistes keerulisem protseduur, on trend kasvamas ja Clinica erakliinik pakub patsientidele sobivaid lahendusi, lisaks operatsioonijärgset nõustamist.

5. Rasvasüstid koguvad populaarsust nii ilusüstides kui rindade suurendamises

Dr Peep Pree sõnul annab nii ilusüstides kui rindade suurendamisel ilukirurgilises mõttes veel püsivama tulemuse rasvasüstid, kus täitematerjaliks on kliendi oma doonorrasvkude. Rindade suurendamine ja ilusüstid rasvasüstiga ei tekita allergilisi reaktsioone ning püsiv tulemus aastatega ei kao. Tippkirurg lisabki, et rasva siirdamine ja kasutamine erinevates protseduuriks on nii Eesti kui välismaa mõistes kasvav ilukirurgia trend - just rasvasüsti pikaajalisuse ja kindluse mõttes.

6. Ilukirurgia trend – järjest rohkem mehi külastavad ilukirurgi kabinetti

Mehed mõtlevad oma välimusele tegelikkuses sama palju kui naised ja seega ilukirurgia meestele on tõusvas trendis üle terve maailma, nii ka Eestis. Meeste ilukirurgia trendid 2018 on ilusüstid, silmalaugude plastika, sünnimärkide eemaldamine, lõtvnud näo pingutamine ja rindade vähendamine.

7. Silmalaugude plastika – säravad silmad kui hinge peegel

Ilukirurgia trendina kasvab nii Eestis kui ka mujal maailmas silmalaugude plastika operatsioon. Silmalaugude plastika aitab vähendada väsinud ilmet ja tuua silmadesse tagasi värskuse, mis aastatega kadunud on. Särasilmad on ju meie hinge peegel!

8. Näo ja kaela korrektsioon

On ilmselge, et ilus nägu ja kael aitavad kaasa igapäevasele heale enesetundele, seega on näo- ja kaela korrektsioon Peep Pree sõnul ka Eestis ja Clinicas tõusuteel. Kuna ilukirurgilises mõistes on näo ja kaela korrektsioon võrdlemisi keeruline operatsioon, võtavad lõikuse ette enamjaolt patsiendid, kes juba varasemalt mõne muu ilukirurgia protseduuri läbinud.

9. Kõhuplastika ja rasvaimu

Alakeha ilukirurgiast tasub trendina siiski välja tuua kõhuseina plastikat, mis aitab keha salendada ja keha proportsioone muuta. Tervisliku toitumise teadlikkus üle maailma on rasvaimu trendi vähendamas, kuid Peep Pree sõnul esineb kaaluprobleeme siiski ka Eestis. Tippkirurg toob rasvaimu kõrval välja lisaks kõhuseina plastika, mis ellu läbi saledama kehajoone uut enesekindlust toob.