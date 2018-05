Geotehnoloog Brigitta Uibo: endiselt kehtib eelarvamus, et mäendus on meeste ala

Kiire pilk Tallinna Tehnikaülikooli viimaste aastate sisseastumisstatistikale geoloogia instituudis näitab selget murrangut - üha enam noori neide tunneb huvi inseneeria vastu ning on otsustanud siduda oma tuleviku just maapõueressurssidega. Nii on selgelt näha, et kui veel ligi viis aastat tagasi asusid eriala õppima vaid üksikud tüdrukud, siis viimase paari aasta jooksul on juba pooled sisseastujatest just tüdrukud.

TTÜ geoloogia instituudis geotehnoloogiat õppiv Brigitta Uibo on üks nendest noortest naistest, kes lõhub stereotüüpe ning julgustab erialavalikuga silmitsi seisvaid noori vaatama just mäetööstuse poole. «Mäendus on meeletult huvitav, perspektiivikas ning vinge eriala ja kindlasti ei pea siin tundma muret erialaste väljakutsete pärast tulevikus - nii väikeses Eestis kui ka teistes riikides. Tugevaid mäenduse spetsialiste vajatakse ja hinnatakse üle terve maailma, olgu nad siis mehed või naised,» toob Brigitta välja eriala perpsektiivi.

Juba praegu töötab noor geotehnoloog Tallinna Tehnikaülikoolis, geoloogia instituudi mäeosakonnas, kus tegeleb kaevandamis- ja rikastamisjääkide hõlpsama taaskasutamise eesmärgil elektrijaamadest tuleva põlevkivituha kasutus- ja transpordivõimaluste uurimisega.

Ebatraditsiooniline, aga kõrgelt hinnatud eriala

Mõneti ebatraditsioonilise erialavaliku taga on tüdruku ammune soov saada inseneriks. Enne geotehnoloogia eriala kasuks otsustamist oli varasemalt tantsimisega tegelenud ning loodus- ja reaalaineid armastava neiu kaalukausil lisaks mäendusele ka inseneri eriala ehituses. Kuid kuna mäendus oli vähem tuntud valdkond ja tundus seetõttu mõnevõrra põnevam, otsustas Brigitta just selle kasuks. «Kui aus olla, polnud mul õppima asudes korralikku ülevaadet, mida see eriala endast tegelikult kujutab ning kes minust tulevikus võiks saada - seda suurem on siiani avastamisrõõm, kui õige ning põneva valiku ma olen enda jaoks teinud,» on tüdruk erialavalikuga rahul.

«Minu jaoks teeb mäenduse eriliseks ja põnevaks just see, et maavarad ümbritsevad meid tegelikult igal pool. Kuna tegu pole siiski kõigile teada-tuntud erialaga, ei teatagi enamasti, et selliseid asju nagu mäendus või geoloogia saab õppida. Alati, kui minult küsitakse mida ma õpin, tehakse vastuse peale esmalt imestusest suured silmad ning pean üsna pikalt seletama, millega on tegu ning mis on tuleviku perspektiivid,» naerab Brigitta. «Samas on see eriala juba ainuüksi seetõttu põnev, et ühendab nii inseneeriat, tehnoloogiat kui ka loodusteadusi. Juba õpingud ise on väga mitmekülgsed - on nii loenguid, harjutustunde, laboreid kui ka välitöid. Õppetöö käigus saad sõna otseses mõttes asjadele käed külge panna ning ise teha ja uurida,» kirjeldab Brigitta põnevusega.

Geotehnoloog Brigitta Uibo töökaaslasega. FOTO: Erakogu

Naiste võimalus inseneerias