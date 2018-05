Kolm asja, mida Sõnn peab mais tegema

15. mail loobu mingist kohustusest

Muutuste planeet Uraan ja vapper noorkuu jõuavad 15. sinu märki, mis annab võimaluse loobuda mingist kohustusest, mis sinu elu paremaks ei tee. Kas sul on halb sõber, kes nõuab teeneid? Kas oled sunnitud lapse koolis või lasteaias tegema nii palju vabatahtlikku tööd, et see röövib kõik su vaba aja? Tähed toetavad sind, et saaksid sellest tüütusest lahti ja oma eluga edasi minna, kirjutab Pure Wow.

19. mail tee midagi seltskondlikku

19. lahkub Veenus Kaksikutest ja selle tulemusena on kosmiline energia paarisuhete ümber. Kuna suhted on tänu sellele kergemad, on sul hea võimalus kohata kedagi erilist – olgu selleks uus armastus, kasulik töökontakt või lihtsalt hea uus sõber. Kui on võimalus, siis mine sel päeval välja ja ära karda võõrastega juttu puhuda.

Suurem kulutus tee 29ndal mail