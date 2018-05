Kuus head toitu silmanägemisele

Värvilised paprikad sisaldavad palju C-vitamiini, mis aitab vähendada katarakti ehk allkae tekkeriski. Peale paprika on rohkelt C-vitamiini ka maasikates, tsitruselistes, brokolis, lillkapsas ja papaias, kirjutab Pure Wow. Söö neid toorelt!

Spinat ja lehtkapsas on silmatervise seisukohalt suurepärased. Neis on luteiini ja zeaksantiini – kahte karotenoidi, mis vähendavad nii hallkae kui maakuli ehk kollatähni degeneratsiooni riski. Lisaks saab neid antioksüdante ka brokolist, avokaadost ja kollasest suvikõrvitsast.

Päevalilleseemnetes on tubli annus E-vitamiini, mis aeglustab vanusest tingitud maakuli degeneratsiooni ja aitab ennetada katarakti. E-vitamiini saab hästi ka sarapuupähklitest, mandlitest ja maapähklitest, kuid päevalilleseemnetes on lisaks palju tsinki, mis aitab kehal A-vitamiini toidust kätte saada.

Silmad kipuvad sageli kuivama just neil, kes ei söö oomega-3-rasvhappeid sisaldavaid kalasid nagu lõhe, heeringas, tuunikala ja sardiinid. Söö kala, et ravida silmade kuivust, ennetada maakuli degeneratsiooni ja glaukoomi.

Mitmekülgne kanamuna on kasulik ka silmade tervisele, sest sisaldab luteiini, zeaksantiini ja tsinki. Need aitavad kaitsta silmi lampide sinise valguse ja ekraanivalguse tekitatud kahjustuste eest. Kasulike ainete kättesaamiseks tuleb kindlasti ka munakollane ära süüa.

Ega ilmaasjata ei öelda, et porgand on silmadele kasulik. Samal põhjusel tuleb süüa teisigi oranžikaid vilju nagu bataat, mango ja muskusmelon. Kõigis neis on palju beetakaroteeni, mis aitab silmadel paremini pimedusega kohaneda.