Eriskummaline lahutuspidu: naised ronisid pulmakleitidega mutta

Idee algataja oli Tracey, kes parasjagu on lõpetamas oma 20-aastast abielu. «Mudas jooksmine on hea viis oma deemonite võidelda ja nad võita,» ütles Tracey Catersile.

Ka Kelly on lahutuse läbi teinud, kuigi saab oma eksiga hästi läbi.

«Ma ei osanud arvata, et meile nii väga kaasa elatakse,» ütles Tracey pärast raja läbimist. «Ärge laske kunagi endale öelda, et miski on võimatu. Mitte miski pole võimatu, kui vaid tahta!»