Veider põhjus, miks Meghanil ja Harryl on lubatud käest kinni hoida

Nende suhte algusest saadik on olnud selge, et Harryl ja Meghanil pole midagi avalike tundeavalduste vastu. Nad hoidsid käest kinni juba nende kõige esimesel avalikuse ees viibimisel Invictuse mängudel septembris, mis omakorda lõi pretsedendi ning andis lootust, et õrnutsemine jätkub.

FOTO: KGC-520 / GoffPhotos.com/Scanpix

Nii ongi olnud – kõikidel avalikel ülesastumistel võib märgata armastavat kehakeelt ning käest hoidmist. Samas ei ole see just asi, mida kuninglike paaride juures enne on nähtud. Näiteks on väga harva märgata, et hertsoginna Kate ja prints William käest hoiaksid, kuigi paar nädalat tagasi, kui paar lahkus St Mary haiglast pärast prints Louis’ sündi, hoidsid nad tõesti käest.

Sellegipoolest jääb õhku küsimus: miks Harry ja Meghan käest hoiavad, samas kui Will ja Kate seda nii harva teevad? Kuningliku etiketi ekspert Myka Meier avaldas väljaandele People, et tegelikult pole protokollis kirjas, et paar peaks avalikust õrnutsemisest hoiduma. Paarid sageli käituvad aga nõnda, nagu käitub kuninganna Elizabeth, kes teatavasti hoidub avalikest tundeavaldustest oma abikaasa, prints Philipi vastu. Ka võib paar otsustada, et ei taha õrnutseda, kuna see lihtsalt ei sobi neile.

Kolmas, kõige lihtsam põhjus on aga see, et avalikud ülesastumised on kuninglike paaride jaoks töökohustus. See on töö ja nad esindavad Briti kuningakoda, seega peavad nad jääma professionaalseks.

Kuningliku pereliikme käitumist mõjutab ka tema troonijärjekord. Kuna prints Williamist saab suure tõenäosusega mingil hetkel Inglismaa kuningas, siis jälgitakse tema tegevust kullipilgul. Harry on järjekorras aga alles kuues, mis tähendab, et tema õlul pole troonipärija stressi.