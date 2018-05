Naine mõtiskleb: keegi vist pole oma kehaga lõpuni rahul

Püüdsin süüa vähem ja kaalu kaotada, kuid eks ülikoolis on stressi tihti ja siis ei suuda ka toitumist kontrolli all hoida. Võrreldes gümnaasiumiajaga võtsin juurde umbes kaks riidesuurust ja hakkasin kandma laiu, lohvakaid riideid. Olin varem olnud väga aktiivne, kuid siis olin ühtäkki laisk ning tundsin, et ei suuda end kätte võtta.

Kokkuvõttes arvan ma, et lõpuni rahul oma kehaga pole vist ükski naine. Oleme me ju kõik kriitilised ja püüdleme ikka ideaali poole. Oluline on mitte aga ekstreemsustesse kalduda. Täiesti perfektsest kehast (ja kes üldse ütleb, milline see keha on?) on olulisem see, et me oleme terved ja õnnelikud!