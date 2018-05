Advokaat Katrin Orav: kuidas saada lahkuminekuga hakkama, kui mängus on lapsed?

Iga lahkuminek muutub veelgi keerulisemaks, kui paaril on ühised lapsed. Laste heaolu huvides ja tuleviku konfliktide vältimiseks peavad lastevanemad teatud asjades kokku leppima. Vandeadvokaat Katrin Orav räägib sellest, mis on need kõige olulisemad küsimused, millele lastevanemad mõtlema peaksid.