Mees palub abi: naine tahab komplimente, aga mina ei oska neid teha

«Kardan, et kui vanamoodi jätkan, on ühel hetkel naise elus keegi, kes seda kunsti valdab ja nii võingi oma armastatu kaotada. Aitäh juba ette kõigile, kes võtavad vaevaks vastata.»

Vastab Gordoni Perekooli koolitaja Anu Bachmann:

«Sinu naine ootab sinult komplimente, kuid sinul on raske neid teha. Temal keeruline ja sinul keeruline. Edasi liikumiseks on laias laastus kaks teed. Esimene on see, mille oled hetkel valinud - püüad õppida komplimente tegema. Algus on väga hea, nagu tead, on probleemi tunnistamine juba pool võitu. Edasi võib tunduda lihtne - usun, et raamatukauplusest leiaksid mitu käsiraamatut, kuidas naistele meelitusi öelda.

Iseasi on see, et millest sinu oskamatus tuleb. Äkki on see hoopis ebamugavus? Kas üldse oled nõus komplimente tegema? Kui sellele küsimusele vastuse leiad, ja see on komplimentide suhtes positiivne, siis n-ö tehnika õppimine on juba lihtne - pane end tähele, mis sulle su naise juures meeldib ja ütle see lihtsalt välja! Aga ainult ausalt!

Teine tee edasiliikumiseks on vajalik siis, kui leiad, et komplimendid ei ole sinu ala. Siis suhtu neisse kui lahendusse, mille su naine välja pakkus lahendamaks mingit oma vajadust. Lahendusi on aga alati rohkem kui üks. Tavaliselt vajavad naised komplimente, et tunda end armastatuna, märgatuna, ihaldatuna vmt. Sina kiri peegeldab, et sa armastad oma naist. Küllap ka märkad ja ihaldad. Kindlasti on sul oma viis sellest talle teada anda.

Tore oleks, kui saaksite omavahel rääkida, kuidas Sina oma armastust väljendad ja kuidas tema ootab, et sa seda teeksid. Äkki aitab see teid mõlemaid. Sellist vestlust võib olla raske alustada, sest näiteks alguse peale: «Tead, kallis, mul on raske sulle komplimente teha» või «Ma ei oska sulle komplimente teha,» solvuks iga naine, tõlgendades seda kui teadet, et temas pole midagi ilusat või head, mille kohta komplimenti öelda. Hea on alustada ilusa mina-teatega, st püüa oma olukorrast rääkida – ütle, kuidas end selles olukorras tunned ja milline on selle mõju sinule. Kui näed, et naisele see jutt ei meeldi, püüa kohe aru saada, mis ei meeldi: kuula teda, võimalik, et saad kohe tema hirme ümber lükata. Seega, väga-väga oluline on, et teda kuulaksid! Siis saad ka enda mõtteid väljendada. Äkki koos leiate ka muid viise, kuidas sinu naine tunneks end armastatuna, märgatuna, ihaldatuna ja samas sina tunneksid end hästi. Või on tal hoopis mingi muu põhjus, miks ta sinult komplimente ootab ja saate sellest edasi minna.

Siia lõppu veel üks analoogne lugu. Mul on sõbratar, kelle kodus on alati kingitud palju lilli. Tema vend ei läinud ühelegi kohtamisele ilma, et mu sõbratar poleks talle aiast lilli kaasa andnud. Ja mu sõbratarile kingib vend külla tulles lilli ja tähtpäevadeks suure kimbu pikki suure õiega roose. Sellest võid arvata, et mu sõbratar oli lillede kinkimisega nii harjunud, et ta ootas seda ka oma mehelt. Mees oli aga pärit kodust, kus isa kinkis emale üks kord aastas (sünnipäevaks) viis roosat nelki, sest 25 a tagasi olnud need tema lemmiklilled olnud. Ja loomulikult juhtus nii, et mu sõbratar muudkui ootas lilli, aga tema mees ei toonud neid talle. Lõpuks nad õnneks rääkisid. Sõbratar ütles, et tema jaoks tähendab lillede kinkimine seda, et näidatakse oma armastust ja hoolimist ning tahetakse head meelt teha. Mees aga vastas, et tema ei suuda sundida end lilli kinkima, sest siis on tal selline libe tunne – ei osanudki täpsemalt seletada, aga kohe hirmus libe tunne pidi olema. Aga ta küsis, et kas naine siis ei tea, et ta teda armastab – nad ju hakkasid koos elama, ja naine võib ta autoga sõita, mis sest et pärast on peeglid paigast ära jne. Pärast seda ütles mu sõbratar, et talle pole probleem saada üks kord aastas lilli, aga iga päev näha ja tunda paljust muust, et tal on mees, kes teda armastab. Ja siis leidis veel, et olekski jube paha, kui oleks mees, kes toob iga päev lilli, aga teeb seda selle pärast, et on just oma sekretäriga maganud.