Hingelt ära: ärge uskuge, et kõik head mehed on abielus või ära võetud!

Kui minu lugu oli ära avaldatud, siis otsustasin oma konto suhteportaalis kinni panna. Kuid just siis märkasin väga kena noormeest, kes võlus mind oma pruunide silmadega. Millegipärast on mul alati olnud tunne, et minu «õigel» on pruunid silmad. Kõigele lisaks tundus ta ka kuidagi tuttav.

Kirjutasin talle ja selgus, et me siiski üksteist ei tundnud. Samas meie omavaheline vestlus sujus ülihästi. Kuna tema alles tegi selle konto, siis mõtlesin, et olgu, las ta ka tutvub selle keskkonnaga ja kui tal huvi on, siis paari nädala pärast võib mind Facebookist üles otsida.

Kusagil nädal läkski mööda, kui mulle äkki meenus see atraktiivne mees. Otsisin ise ta Facebookist üles ning minu suureks rõõmuks oli meil ühiseid sõpru ja sõbranna ka.

Uurisingi siis sõbranna käest, milline mees on ja sain vastuseks, et igati tore. Sain sellest taustauuringust indu juurde ja kirjutasin ise talle uuesti esimesena, et kuidas siis portaalielu meeldib ka. Tema oligi kohusetundlikult jälginud minu masterplan'i, et enne paari nädalat ei kirjuta, kuigi huvi minu vastu oli ka temal.

Mõne aja pärast kohtusimegi ning esimesest kohtumisest alates tundsin äratundmisrõõmu. Ta on kui minu unistuste mehe listist välja astunud. Tunnen end temaga koos olles vabalt, mõnusalt ning naeru jätkub.

Ta tõesti kuulab ja mõistab mind, tunnen end hoituna ja armastatuna. Eriti üllatas mind väga positiivselt see, et meie kohtumise tähtpäevadel ta ise meisterdab miskit. Mulle väga meeldivad isetehtud asjad, sest need on südamest ning just mulle mõeldes tehtud.

Lisaks on tema puhul eriline ka see, et ta julgeb välja öelda ilusaid sõnu ja temaga saab kõigist teemadest avatult rääkida.

Ma tean, et ideaalseid suhteid pole olemas, ikka tuleb ette lahkhelisid või teineteise mittemõistmisi. Ükskõik, mis arusaamatus ka ette ei tule, siis on minu arvates kõik lahendatav ausalt oma tunnetest, mõtetest ning hirmudest rääkides. Muidugi kõige olulisem on ka armastav süda, kus on ruumi ainult ühele.

Mõistsin, et eelnevad valusad kogemused olid mulle vajalikud õppetunnid. Mees, kes mind pettis, õpetas mind hindama ausust ja truudust. Mees, kes minuga mängis, õpetas mind hindama siirast armastust. Mees, kes kohtles mind halvasti, õpetas mind hindama austust ja hellust. Tänu nendele inimestele õppisin hindama iseenda väärtust ehk ma olen väärt vaid parimat. Kõik need eelnevad inimesed olid minu jaoks «õppetunni-mehed», et saaksin kohtuda tõelise mehega.

Ma arvan, et elus ongi nii, et iga valik, mida teeme, viib meid lähemale parimale. Tuleb vaid julgelt edasi proovida hirmust hoolimata. Ärge uskuge lauset, et kõik head mehed on juba abielus või ära võetud. Väga palju suurepäraseid mehi on maailmas, kes samamoodi ootavad, et tema tee ristuks suurepärase naisega. Tehke oma unistuste mehe list ja olge ise copy-paste sellest ehk kellegi unistuste naine.

Ma olen väga õnnelik, et saan igal hommikul ärgata mõttega: elu on ikka tõepoolest võrratu!

Usun, et õige pea olete ka teie üks «uskujatest», et õnnelikud lõpud, õigemini õnnelikud algused juhtuvad ka reaalselt mitte ainult filmides.

Lõpetuseks soovin õnnelikke äratundmisi teile, kes te olete teel parima poole. Paaridele soovin: palun olge naeratuseloojad oma imelisele kallimale ja vaadake üksteist südamega.