Kuus iluhooldust, mida ei tohiks teha enne pulmi või olulisi üritusi

Suuri juuksevärvi muutusi ei maksa teha vahetult enne pulmi. Tegelikult on kõige parem aeg selleks isegi pool aastat enne pulmapidu, sest värvil kulub aega, et sinu juustega kohaneda. Värviuuendusteks, parandusteks ja juurte katmiseks tuleks minna juuksurisse umbes nädal enne üritust.

Keemilist koorimist tuleks teha umbes kaks nädalat enne pulmi, mitte hiljem. Pärast protseduuri on näonahk punetav ja kestendav kuni neli päeva (täpsem aeg sõltub protseduurist). Kui sul on tundlik nahk, mis võib välistele ärritajatele ootamatult reageerida, siis jäta keemiline koorimine enne pulmi üldse ära või proovi seda mitu kuud varem.

Sarnaselt keemilisele koorimisele ei maksa teha näonaha mikrodermabrasiooni vahetult enne pulmi. Kui tead, kuidas su nahk sellele reageerib, võta see protseduur ette paar nädalat enne suursündmust.

Kulmude karvtehnikas poolpüsimeiki ei maksa samuti viimasele minutile jätta, sest selle lõpptulemuse saavutamiseks kulub aega. 48 tundi pärast protseduuri on väga tavaline, et nägu läheb paiste ja punaseks, sest sisuliselt on ikkagi tegu tätoveeringuga. Pärast esimest protseduuri lähevad kulmud ajapikku veidi heledamaks ja tehnik teeb selle järgi korrektuure.