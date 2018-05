Ühel juhtimiskonverentsil juhatati järgmine esineja sisse nii: nüüd esineb jõulisele juhile täielik vastand – Kaja Kallas, kellel on väga nõrgad sotsiaalsed eeldused olemaks liider. Arter uuris, mida Kallas ise liidriks olemisest arvab ja millisena nüüd ennast näeb.

Avalik huvi tema isiku vastu on ju mõistetav – ikkagi naine poliitikas. Ja mitte niisama naine, vaid Eesti poliitika ühe grand old man'i Siim Kallase tütar. Et lausa nagu monarhia? Kaja Kallas ütleb, et puutub oma soost ja sugupuust tulenevate eelarvamustega kokku iga päev. Ta annab endale ka aru, et latt, mis tema ette seatud, asub kõrgemal kui see, mis on ees meesparteijuhtidel. Ent kõik see ajab teda naerma. Ta usub, et sisulised vaidlused peavad olema üle vormiliste skandaalide, eksimine on inimlik ning kolmas kooselu pole probleem isegi naispoliitiku puhul.

- Miks te juba Brüsselist naasnud pole? Kas te ei karda, et sel ajal, kui teie edasi-tagasi sõidate, aetakse erakond ära?

Ma ei saa varem tulla, mu laps käib seal koolis. Ma lihtsalt pole saanud oma elu muudmoodi praegu korraldada. Ta on küll kuuene, nii et Eestis ei peaks üldse veel koolis käima, kuid mulle tundub, et see aasta seal ära lõpetada on talle tähtis… Aasta on olnud meie perele ikka päris pöörane.

Aga ma käin iga nädal Eestis, mõnel nädalal mitu korda. Seekord olen terve nädala siin. Nii et praegu tuleb kuidagi vastu pidada.

- Nii et teie prioriteet on praegu ikkagi juba erakond, mitte enam Euroopa Parlament?