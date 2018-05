Miks tahaksid londonlased haarata oksekoti järele, kuuldes väljendit «kuninglik pulm»?

Nädala pärast, 19. mail, pöörab kogu maailm pilgud Windsorile. Selles Londonist lääne poole jäävas 32 000 elanikuga linnakeses asub kuningapere loss, kuninganna Elizabeth II lemmik-maakodu. Just sinna, 38 km kaugusele Buckinghami paleest, armastab ta nädalalõppudeks puhkama sõita. Ja just seal abielluvad prints Harry ja Ameerika teletäht Meghan.

Selleks aga, et pulmamelust osa saada, ei pea sugugi 19. maid ära ootama ega ka Windsorisse minema, sest Briti meedia on pulma-uudiseid pilgeni täis. Juba kaks nädalat varem ei suuda ilmatüdrukud pärast tuulesuuna ja hektopaskalite ettelugemist hoiduda spekulatsioonidest, kas pulmapäeval on ikka päikest oodata.

Vähe sellest – saabuvad pulmad on üks enam spekuleeritud sündmusi. Välja on kaevatud tohutu hulk «eksperte», kes tähtsa näoga analüüsivad, mis lilled Meghanile kõige rohkem meeldivad, ja ennustavad, et pulmakleit läheb maksma 100 000 naela. Mis sest, et pole teada, kes kleidi kujustab, rääkimata sellest, milline see välja näeb. Aga see, et Meghan on kandnud Ralph ja Russo 56 000-naelast ürpi, peaks ju andma piisavalt alust järeldusteks ...

Snaiprid paanikas

Mõnevõrra üllatavalt ei toida seda meediatsirkust ainult klikijanus seltskonnaajakirjandus. Kuningakoda ise (@kensingtonpalace) paiskab aktiivselt sotsiaalmeediasse uut infot, kirjutades ilmselge mõnuga stsenaariumi maailma suurimale seebiooperile. Näiteks eelmisel nädalal teatati, et prints Harry ja Meghan on välja valinud kaariku, millega pärast laulatust St. George’i kabelis läbi Windsori linna 100 000 inimese ette veereda, kuus puhastverd kuningatallide hobust tõlda vedamas. Vanker, õigemini tõld, on seesama vana seadeldis (valmistatud 1883), milles Prints William ja Kate oma pulmas ja kuninganna oma 90. sünnipäeval sõitis. Möödub paar päeva ja ilmub õudukülvav jätku-uudis, et snaiprid on paanikas, sest lahtine tõld on nii suur turvarisk, et kogu üritust valvama kutsutud 3000 politseiniku elu läheb väga-väga raskeks.

«Veel üks hertsog, kes ajab su öökima,» seisab kuninglikeks pulmadeks disainitud oksekotil ja «Üldse ei koti,» teatab kiri suveniirtaldrikul. Nännipood We Built This City asub Londonis, aadressil 56B Carnaby street, Soho. Nagu näha, leiab sealt maitsekaid ja iroonilisi kuningapere-teemalisi meeneid ja kunsti, mille on teinud londonlased. FOTO: Siim Männik

Erilist tähelepanu, lausa mitu esikaant, pälvib uudis, et tema kuninglik kõrgus Cambridge'i hertsoginna (Harry venna prints Williami abikaasa Kate, endine Middleton) on pannud oma lastele selga taaskasutatud rõivad. Üleriigilistes lehtedes ilmuvad kassisuurused pildid, millel vastsündinud prints Louis on oma õe, printsess Charlotte’i süles, ja too kannab tumesinist kardigani, mis varem oli seljas tema vanemal vennal Prints George`il ja mis on ostetud kaks aastat tagasi odavalt väljamüügilt 25 naelsterlingi eest! Uhkusega on lisatud, et fotod on teinud hertsoginna.

Loomulikult pole mitu päevalehte jätnud selle uudise juures kasutamata võimalust mainida taas Meghani ülikallist maitset, tuletada talle meelde Ralph ja Russo kuulsat ürpi ning imestada selle üle, kuidas Ameerika näitlejanna küll niivõrd kokkuhoidlikku kuningaperre oma priiskamisega sobituma hakkab. Remargi korras: kogu kuningapere ülalpidamine läheb maksumaksjale riigieelarvest makstava grandina maksma 45 miljonit naela aastas pluss märkimisväärsed turvakulud. Tõsi, arvutaja soovi kohaselt saab kokku lükata ka mitu korda suurema summa, sest Windsorite kinnisvaraomandist tekkivate kulude ja tuludega bilanss on umbes sama lihtne kui aastasadadega teineteise otsa kuhjunud traditsioonidest läbi põimunud Briti poliitikasüsteem.

Kallutatud meedia?