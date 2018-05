5 sammu, kuidas mitte astuda samasse vanasse suhteämbrisse

Dr Suzanne Degges-White kirjutab väljaandes Psychology Today, et meie aju tahab pigem status quo’d säilitada, kui et minevikuvigadest õppust võtta. Kas ka sina oled avastanud leidmas ettekäändeid, miks lõpetada stabiilne ja draamavaba suhe? Tõmbab sind suhete poole, mis lubavad draamat, ärevust ja kahtlusi? Olgu siis põhjuseks lapsepõlvetrauma või muster, mis ilmneb täiskasvanueas, sõltuvust on raske kontrolli alla saada. Sa pead lihtsalt otsustama, kas sa tahad seda teed jätkata või jätad halva suhtesõltuvuse maha.

Uuringud on näidanud, et protsessisõltuvus (hasartmängud, seks ja isegi ebaterve suhtedünaamika) mõjutab meie aju samamoodi nagu mõjutavad meie aju alkohol ja uimastid. Me naudime mõnu, mis on tegevusega seotud, seejärel õpime me seostama tegevust mõnuga, seejärel õpime me tegevust ihaldama ja lõpuks oleme me motiveeritud seda tegevust palavikuliselt taga ajama. Kui «leppimisseks»on miski, mis pakub kellelegi suurt mõnu, siis saab see peagi osa tsüklist, mis toidab sõltuvust.

Paranemine ei alga enne, kui sa probleemi tunnistad

Kui sa valid pidevalt «vale inimese», siis võib-olla oleks aeg välja mõelda, miks su aju sind veenab, et see inimene on sulle «õige». Just nagu ainesõltuvuse korral ei saa keegi sind aidata enne, kui sa tunnistad endale, et sul on probleem.

Iroonilisel kombel on minevikuvigadest õppimine asi, mille aju on juba selgeks saanud, kui sa avastad, et kordad pidevalt samu vigu, teed samu halbu valikuid ning astud samasse suhteämbrisse. Mustrid on kerged, neid on väga raske murda. Kui sa oled aga aru saanud, et kutsud oma ellu pidevalt halbu suhteid ning sa oled valmis muutuma, siis siin on viis sammu, et oma aju ümber häälestada.

Tunnista suhtesõltuvuse tsüklit. Ole endaga aus ning vaata sügavale hingepõhja, et aru saada, mis on halbade valikute juures sinu jaoks nii head, et sa neid pidevalt teed. Kui sa oled praegu ühes sellises suhtes, mis ei saa hästi lõppeda, siis lõpeta see koheselt. On võimatu jätta maha suitsetamist, kui sul on süüdatud sigarett näppude vahel. Sa pead mõistma, et suhted põhinevad «anna ja võta»dünaamikal. Selle juurde peavad käima kompromissid ja vastastikune rahulolu. Suhe pole partnerlus, kui üks osapool pidevalt võidab. Tuleta endale meelde, et sinu vajadused on täpselt sama väärtuslikud ja olulised kui kellegi teise vajadused. Kirjuta üles nimekiri asjadest, mis on sinu hinnangul suhtes «eluterved vajadused» – olla austatud, olla kuuldud, olla hinnatud, pakkuda ja saada truudust jne. Asenda negatiivsed suhted positiivsete suhteelamustega. Oma aju ümberhäälestamine pole lihtne ülesanne, see nõuab püsivust ja pühendumist, täpselt nagu on iga teise sõltuvusest vabanemisega.

Loo rahuoaas

On eluliselt oluline, et sa distsiplineeriks ennast ning looksid oma rahuoaasi. Ära veeda aega sõltuvust tekitava ja destruktiivse partneriga, püüa talle isegi mitte mõelda. Sul peab olema võimalus uurida, millised on su uued, eluterved valikud, et panna ajus uued mõnukeskused hõõguma. Sõltuvusest vabanemine on harva kerge teekond, seega premeeri end, kui oled suutnud vastu panna ning mitte läinud taas mööda vana tuttavat hävitusliku suhtemustri teed. Pane endale eesmärgiks iga päev teha midagi, mis teeb sind õnnelikuks. Leia uusi sõpru, leia tee tagasi mineviku tervislike kirgede juurde – muusika, tants, kunst, sport jne.

Minevikuvigadest õppimine ei ole alati lihtne – me igatseme tuttavlikku, kuna see tekitab meis turvatunnet. Kui aga sinu arusaam turvalisusest on tegelikult ohtlik suhtesõltuvus, on ammu aeg riskida ebamugavusega, mis kaasneb, kui asendada negatiivsed käitumismustrid nendega, mis toetavad sinu emotsionaalset, füüsilist ja vaimset heaolu, mitte ei sea neid ohtu.

Suitsetamisest on raske loobuda

Kui sa räägid inimestega, kes pole aastaid või isegi aastakümneid suitsetanud, tunnistavad nad tõenäoliselt, et on hetki, mil nad ihaldavad sigaretti. On raske loobuda asjadest, mis tunduvad meile mõnusad, ka siis, kui need on meile tegelikult kahjulikud.