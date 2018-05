Mis on paarimull ja kuidas see päästab su suhte?

Kui see nii on, siis on tõenäoliselt teie suhe väga eluterve ning ilmselt olete teie ühed paarimulli esindajad. Psühholoog ja YourTango ekspert dr Stan Tatkin selgitab, et sellist tugevat emotsionaalset ja psühholoogilist sidet nimetataksegi paarimulliks. «See tähendab sisuliselt seda, et kaks inimest on saavutanud teineteisega erilise sideme – on nemad versus maailm.»