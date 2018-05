8 viga sinu CVs, mis takistavad uue töö saamist

Oled sa varem mõelnud, et vahest jäävad sinu positiivsed küljed sinu CV varju? Kui irooniline see ka poleks, kuid nii nagu su CV annab ülevaate su tugevustest, reedab see ka su nõrkused. Laenukool juhib siinkohal tähelepanu väiksematele ja suurematele apsakatele, mis sind uuele töökohale kandideerides eriti halba valgusse võivad jätta.

Mitteametlik e-kirja aadress

Kui sinu e-mail koosneb ainult sulle arusaadavast tähtede ja numbrite kombinatsioonist või on tegu viitega sinu hüüdnimele või lemmikasjale, siis tööle kandideerimiseks soovitame teha ametliku e-kirja aadressi. See peaks sisaldama ainult sinu nime. Oletame, et su nimi on Maarja Marjapuu või Tõnis Tõsine. Seega peaks Sinu e-posti aadressi algus olema maarja.marjapuu või tonis.tosine, mille järgneb mailidomeen. Igasugused marjakesed, musirullid ja kõvamehed jätavad sinust vaid ebaküpse mulje. Sõltuvalt ametikohast võib sel olla erinev efekt. Mõnes kohas võid endast jätta lihtsalt rumala mulje, teises kohas aga vaadatakse, et sul pole täit arusaamist uue ametipositsiooniga kaasnevatest ootustest.

Familiaarne pilt

Ole kui fotogeeniline tahes, pilt CV-l peab olema ametlik. Seega igasugused portreepildid, mis on välja lõigatud perekondlikke koosviibimisi, sõpradega peetud pidustusi või reisiemotsioone jäädvustavatelt fotodelt, võiksid jääda isikliku albumi kaante vahele. Investeeri tavalisse passipildi tegemisse või külasta professionaalset fotograafi. Nii saad pildi, mida saad kasutada erinevates ametlikes kanalites mitu aastat.

Palgasoov

Kui töökuulutuses on märgitud, et kandideerimisel tuleb öelda ka oma palgasoov, tee seda. Kindla numbri välja ütlemine võib tekitada esialgu ebakindlust. Äkki on see liiga madal? Või hoopis liiga kõrge? Soovitame öelda minimaalne summa, millega saaksid tagada endale rahuldava elatustaseme. Nii saad olla kindel, et ei raiska enda ega potentsiaalse tööandja aega. Vaevalt oleksid huvitatud tööst, kus palganumber ei vasta sinu panusele, veel vähem, kui sinu igakuised kulud ei saaks täies mahus kaetud.

Nõutud oskused

Kui töö tegemiseks on vajalikud teatud spetsiifilised oskused (keele või programmi valdamine, kogemus mingis valdkonnas jms), siis nende puudumisel pole sul mõtet kandideerida. Vastasel juhul tekitad frustratsiooni endale ja ka potentsiaalsele tööandjale. Ühtlasi ei tasu oma oskusi paremaks märkida, sest mõne aja möödudes kipuvad kõik puudujäägid välja tulema. Sellest võib tekkida suuri probleeme ning lõpplahendusena võid jääda ilma nii oma uuest töökohast kui kanda rahalist kahju erinevate trahvide näol.

Mõttetud oskused

Me kõik tahame end parimast küljest näidata, kuid liiga uljaks ei tasu ka minna. Märkides end Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või muu veebilehitseja või igapäevase kontoritarkvara edasijõudnud kasutajaks, on oht jätta endast ullikese mulje (kui sa pole just programmeerija). Teiseks venitab see sinu CV liiga pikaks ning lugeja ei pruugi sinu tõeliste tugevusteni jõudagi.

Kirev kujundus

Kindlasti oled kuulnud soovitust, et teiste kandideerijate seas eristumiseks muuda oma CV kujundust. Mõte pole iseenesest halb, kuid soovitame jääda maitsekuse piiridesse. Katseta erinevate värvide ja kirjatüüpidega, et oma tugevusi paremini esile tõsta, kuid liiga kreatiivsed lahendused võivad takistuseks saada. Kui kirev taust või hektiline paigutus takistab CV kiiret lugemist, pannakse see pigem kõrvale.

Vigane keelekasutus

Kirjavead võivad sinust väga vale mulje jätta, eriti kui teed vigu endise tööandja nimes või erialastes terminites. Eks näpukaid tuleb ikka ette, kuid võta arvesse, et värbaja peab läbi lugema veel kümneid avaldusi, mistõttu ei pruugi ta alati mõistev olla. Nimelt annab kirjavigadega CV aimu sinu töödistsipliinist. Kui oled välja saatnud kehva keelekasutusega CV, siis järelikult ei keskendu sa piisavalt või ei kontrolli oma tulemusi üle.

Kirjadele mitte vastamine

Mõnikord edastatakse pärast CV saamist sulle e-kiri. Sisaldab see lisaküsimusi, prooviülesannet või eitavat vastust, vasta alati kirjale. Isegi, kui sul pole kohe midagi konkreetset öelda, ütle, et oled kirja kätte saanud ja vastad kindlaks kuupäevaks. Ka ametikohale mittesobivuse korral vasta tänusõnadega teavitamise eest. Iial ei või teada, millal sind sinna uuesti kandideerima kutsutakse.