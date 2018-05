Naise ülestunnistus: ma ei tahagi kunagi tööle minna, aga kodukana ma ka ei ole

«Pärast 5 aastat kõrghariduse omandamist sain ma esimese lapse, paar aastat hiljem teise ja nüüd varsti kolmanda. Asi ongi nii läinud, et kõik kolm last on tulnud päris lühikeste vahedega ja ma pole vahepeal kodust välja (tööle) saanud. Nüüd lisandub siia veel kolmanda lapse esimesed eluaastad ja arvatavasti siis hiljem ka neljanda.

Ehk te ei mõista mu muret, kui ma nüüd ütlen, et mulle meeldib kodus olla ja ma ei tahagi tööle minna. Muidugi ei ole see probleem, kui ma ise tööle ei kipu ja tunnen end kodus hästi, aga meie ühiskonnas on see ju peaaegu reegel, et naine peab karjääri tegema ja need, kes on kodus, on kodukanad. Aga ma ei tunne end kodukanana. Ma tunnen, et ma olen ise ka olemas, mitte ei teeninda ainult meest ja lapsi.

Ma kujutan ette, kuidas ma mitme aasta pärast saadan lapsed kooli ja mehe tööle ning lähen siis ise oma kohvitassiga verandale raamatut lugema. Ma väärtustan väga haridust ja mulle meeldiks lugeda tarku raamatuid, avastada uut muusikat, vaadata filme. Loomulikult käia perega väljas, kinos, teatris, reisimas, ja kindlasti ka trennis. Aga ma tunnen, et kui ma läheksin tööle, siis raiskaksin ma nagu pool oma elu ära.

Ütlen ausalt, et ma ei tea siiamaani, mis tööd ma teha tahan. Olen selline romantik ja unistaja ja ei kujuta ette, kui peaksin kuskil kontoris töötama. Nimetan siinkohal ka, et mul on magistrikraad filosoofias. Õppisin seda pigem omaenda huvi tõttu kui selleks, et hakata midagi kirjutama või filosoofiks. Ja nüüd mul nagu polekski mingit tööd teha.

Toonitan, et ma tunnengi, et ma ei taha minna tööle. Aga mind hirmutab just ühiskonna ja mu enda lähikonna reaktsioon. Juba nüüd, pärast kahte last, küsiti imestusega, et miks me kohe kolmanda saame, miks ma vahepeal tööle ei ole läinud. Nüüd ka sõbrannad meenutavad, et nüüd kui kolmas laps saab kolmeseks, olen ma juba 34 ja kes alles siis oma karjääriga alustab! Aga mina tunnen, et ma läheksin küll hea meelega end kursustele arendama (kodust välja), aga ma ei taha minna tööle.

Paljudes riikides on see normaalne, et ema on lastega kodus. Meil aga peetakse selliseid emasid pigem rumalateks ja see on solvav. Tunnen end haritud ja moraalse inimesena ja sellepärast kardangi kõigi reaktsiooni sellele, kui teatan lõpuks, et ma ei lähegi tööle. Siis ju arvatakse, et ju ma olen rumal ja midagi ei oska, sellepärast ka tööd ei leia.