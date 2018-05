Peadpööritav galerii: Leedu meigikunstnik loob oma näole hulle illusioone

Monika meigiteosed on peadpööritavad illusioonid, mis paistavad ülitõesed. Tundub, nagu oleks tal tõesti nägu ribastatud või roniks tõesti ta suust välja sisalik.

22-aastasel Monikal kulub meistritöödele kaks-kolm tundi ning idee sai alguse möödunud aasta oktoobris, kui tema ja ta sõbrad otsisid häid ideid halloweeniks. Praegu leiab ta inspiratsiooni filmiplakatitelt ja sotsiaalmeediast ning Monika teosed on saanud nii populaarseks, et tal on üle 100 000 jälgija.