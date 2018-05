Naine meenutab: magada oli ebamugav, sest lõin käe vastu teravat puusakonti...

Kui mul oleks valida, et ma saaks midagi enda keha juures muuta, siis ma ehk sooviksin endale suuremat rinnapartiid. Meie ühiskond ja meedia rõhutavad pidevalt, et naine on nii ilus olevus, pikk, sale, keskkoht nagu sipelgal, imeilus prink tagumik ja suured rinnad. Eks sellepärast ongi ilutööstustel palju tööd, ilukirurgidel ajad pikalt täis. Kellele valmistab meelehärmi kehakuju, kellele liigne kaal, kellele trauma või haiguse tagajärjed, kes ei lepi vananemisega.

Endal rinnakorv 75B, tundub selline tavaline suurus. Vahepeal poodi minnes on näiteks kõik 75B välja ostetud, sellest järeldus, et minusuguseid on väga palju ja ju see ole siis tavaline, normaalne suurus. Inglise keeles on selle kohta oma väljend B=barely boobs, mis tähendab siis, et hädavaevu saab neid rindadeks nimetada. Kuigi jah, ei saa nuriseda, tean tuttavat, kellel on suur partii, ja tänu sellele on ka palju kaebusi: küll seljavalud, sobivat rinnahoidjat on raske leida, mehed pidevalt tiirutavad läheduses ja see ei ole just mugav ja hea tunne. Loomulikult ka rindade lõtvumine on suurem problem kui pisikeste rindade puhul.

Küll aga tooksin esile,et uhke olen oma pisikese naba üle ja ilusa lameda kõhu üle. Samuti meeldivad mulle mu käsivarred. Kui ma lähen kodus duši alla, vaatan end eelnevalt peeglist seina peal ja olen igati rahul kõigega, mis mul olemas on. Eks vahel ikka tuleb tuju, et miks see või teine ei võiks olla väiksem või suurem, aga lõppkokkuvõttes tuleb olla õnnelik kõige üle, mis olemas on, ükskõik kui pikk, peenike, lühike või paks see ka ei oleks.

Siin maailmas ei tee mitte keegi sinuga sellist koostööd nagu sinu oma keha. Hooli oma kehast rohkem, anna oma kehale alati kvaliteetseimat toitu, piisavalt puhkust ja mõõdukat treeningut, et ta oleks tugev, terve ja vastupidav. Alati leidub inimesi, kes on sinust paremad, ilusamad, targemad, andekamad või misiganes. Nii näed sa moondunud pilti iseendast, jäädes iseenda silmis alati kõigile alla ja tundes end nagu mingi viimane ja mõttetu narts, kuigi tegelikkuses on see täiesti väär.

Sa ei ela seda elu, mida elavad teised, sul on teine teekond, teised eesmärgid ja teised õppetunnid. Sina oled oma elus tõeline superstaar. Hoia fookus oma tugevatel, mitte oma nõrkadel külgedel. Andesta endale läbikukkumised, andesta teistele nende vead, aktsepteeri seda, mis juhtus ja proovi järgmine kord paremini. Aktsepteeri loodust: puid ja kive, tuult ja vihma, loomi ja linde. Aktsepteeri ehitisi ja inimesi, kes on need loonud. Lase neil olla need, kes nad on, lase neil areneda omas tempos. Jah, ma tean, kuidas vahel tahaks kõiki enda käe järgi voolida, kuid igaüks on meist unikaalne ja nii see peabki olema. Leia teistes väärtuseid, mitte vigu. Armasta iseennast ja elu enda ümber.

Tegelikult ongi ainus asi, mis ravib terveks iga probleemi – hakka ennast armastama. Kui sa iga päevaga hakkad ennast rohkem armastama, siis on täiesti hämmastav, kui palju sa võid sellega oma elu paremaks muuta. Kui sa hakkad ennast armastama, võid saada töö, millest oled unistanud ja sul on ka raha, mida sa vajad; paranevad suhted teiste inimestega ja sa suudad kergusega leida ka uusi sõpru ja partneri, kes sind tõeliselt armastab.

Sinu keha on sinu tempel. Kodu koristame tolmust iga nädal, aga keha seestpoolt?