Galerii: Tallinn Dolls kutsus tuntud naised salapeole

Salajasel peol olid kõik külalised riietatud Tallinn Dolls uude kollektsiooni ja ühteaegu tähistati ka brändijuhi Mari Martin sünnipäeva. «Külalisteks olid minu enda ja Tallinn Dollsi jaoks lähedased inimesed, kes on mind läbi aegade inspireerinud,» kommenteeris Mari. «Igale inimesele loodud kostüüm sai disainitud mõeldes just talle. Midagi, mis natukene üllataks, kuid samas harmoneeruks iga persooniga. Tõin kokku erinevad kangelased - futuristlikud ja idamaised kangelased, power-naised, popkunsti kangelased ja jumalannad,» lisas ta.

«Just sellisena kujutasingi ette kõige õigemat Tallinn Dolls kollektsiooni esitlust, kus iga külaline on oluline osa põnevast mängumaailmast,» kommenteeris Mari Martin. «Selline ongi just meie maailm – see on mängumaailm!»