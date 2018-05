Advokaat Helen Tomberg selgitab: mida täpselt tähendab abieluline varasuhe?

Kui kaks inimest otsustavad oma liidu kinnitada abieluga, siis nad saavad sellega ka teatud õiguedi ja kohustused, eelkõige puudutab see vara. Advokaat Helen Tomberg räägib sellest, millest sõltub, kas vara on ühine või mitte, kas ühised on võetud kohustused, ning kas kunagi valitud varasuhet võivad abikaasad muuta.