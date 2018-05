Naise pihtimus: väga raske on anorektiku väärastunud kehapildist lahti lasta

Rassisin uuele süsivesikutevaesele dieedile üle minnes sageli ka jõusaalis. Umbes kolm nädalat pärast uue dieediga harjumist läksin trennis kaalu peale. Lootsin näha väiksemat kaalunumbrit, sest olin vähendanud ju süsivesikute osakaalu oma toidus ja ilusti trenni teinud ja kuna ilmad läksid soojaks, olin lisaks teinud pikki 1,5tunniseid jalutuskäike õhtuti. Aga mida põrgut! Kaalule astudes olin hoopis 2 kilo juurde võtnud! Nn «eksanorektikuna» oli mul raske lahti lasta oma väärast kehapildist. Kui võtta juurde kas või üks kilogramm rohkem, näib kohe, et keskkoht on suurem ja puusad on laiemaks muutunud.

Jälle ma ei meeldinud endale! Niisiis ei teadnud ma, mida arvata. Alguses mõtlesin, et võib-olla joon liiga palju vett ja sellest on see kaalutõus, kuid kui nädala aja jooksul kaal ei alanenud, hakkasin otsima selle põhjust. Inglisekeelseid internetilehekülgi sirvides avastasingi, et süsivesikutevaene või täiesti süsivesikutevaba dieet võib kaalutõusu hoopiski soodustada! Näiteks on Dr Coleman2 oma 2009. aastal avaldatud artiklis märkinud, et Atkinsi dieet, mille kohaselt peab söödavas toidus olema võimalikult vähe süsivesikuid, võib küll tekitada lühiajalist kaalulangust, kuid aasta hiljem on dieedijärgijad võtnud juurde rohkem kui need, kes dieeti ei järginud.

Colombo jt (2004) artiklis on Dr Bowmen3 öelnud, et inimesed reageerivad ühele ja samale toidule erinevalt, mis ühe puhul toimib, ei pruugi teise puhul mõju avaldada. Kaalulangus ei olene sellest, kui palju süsivesikuid tarbitakse või kui palju rasva ning valke keegi sööb, vaid see sõltub mikrotoitainete koostisest toidus. Kui süüakse vähem kui energiat kulutatakse, järgnebki kaalulangus.

«Kokkuvõtteks võib öelda, et võti edukaks ja elukestvaks kaalulangetamiseks on ikkagi tasakaalukas toitumine, mis mõistlike kogustega tagab selle, et kaal langeb ikkagi just rasva arvelt. Igasugustel ekstreemsustel võivad olla kurvad tagajärjed,» on öelnud toitumisnõustaja ja treener Heikki Mägi4. Olen täiesti nõus.

Käin trennis nagu enne, kuid nüüd söön jälle kõike seda, mida varem. Just nii palju ja selliseid süsivesikuid, kui tahan. Ma ei ütle ära croissant’idest, kommidest ja šokolaadist. Võrreldes süsivesikutevaese ajaga on minu igapäevatoidu hulka aga lisandunud hapukapsas ja mandlid. Söömine muutus mitmekesisemaks. Ligi kaks nädalat peale süsivesikutevaese dieedi lõpetamist olen enda jaoks ideaalkaalus tagasi, kaalun 50 kilo, sellises kehakaalus armastan ennast kõige rohkem.

