Retseptisoovitus: vegan šokolaadimuffinid

Nüüd sega mõlema kausi sisu omavahel kokku ning sega ainult nii palju, et kõik on omavahel segamini ning mitte sekunditki rohkem.

Jaga segu võrdselt minimuffini vormide vahel nii, et vormid on umbes täpselt ääreni täidetud ning küpseta neid umbes 20 minutit.

Võta ahjust välja ja valmis nad ongi. Kui soovid, siis söö soojalt, aga paremad on need järgmisel päeval jahtununa, mil saad neile ka kreemi peale pritsida.

Kui küpsetad suuremaid muffineid, siis peaks küpsetusaega pisut pikendama. Täpset aega on raske ette ennustada, aga katseta vahepeal puust tikuga - kui see peaaegu puhtalt muffini seest välja tuleb, siis on õige aeg need ahjust välja võtta.