Üllatav hulk inimesi, kes seksivad festivalidel välikäimlates

Kes on suurüritustel välikäimlates käinud, teab omast käest, et sealset hügieeni ja aroomi ei saa just kiita. Seda üllatavam on TickPicki tellitud küsitluse tulemus, mille järgi on 9,4 protsenti festivalidel seksinud inimestest teinud seda justnimelt välikäimlas, edastab Women’s Health.