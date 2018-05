Kuidas pepuvistrikest lahti saada?

Pepule tekivad punnid enamasti kahel põhjusel – hõõrdumine ja higistamine. Seetõttu ongi kõige suuremas hädas need, kes teevad palju trenni ja kannavad retuuse, kirjutab Woman’s Health ja jagab viis nippi, kuidas punnidest lahti saada.

Sellised on näiteks paljud aknega võitlevad näopuhastusvahendid. Bensoüülperoksiid desinfitseerib nahka ja aitab hävitada põletikku põhjustavaid baktereid.

Pepule tekkinud vitsrike vastu aitab ennetavalt ka salitsüülhape, mida on samuti paljudes näohooldusvahendites. Hape aitab vähendada rasu ja eemaldada surnud naharakke, mis võivad poore ummistada.

Glükoolhape aitab samuti pepule tekkinud vistrikke ravida, sest puhastab hästi poore ja teeb naha puhtamaks. Lisaks vähendab see tumedaid laike, mis põletikulistest punnidest vahel nahale maha jäävad.

Ära karda, et niisutava kreemi kasutamine poore ummistab ja vistrikke veelgi juurde tekitab. Seda ei juhtu, kui kasutad kreemi, mis sisaldab näiteks piimhapet. Piimhape aitab nahka niisutades ka surnud naharakke maha koorida ja seega punnide tekkimist ennetada.

Istmiku-nahahoolduse eelduseks on tahtmine tooteid õigesti valida ja lugeda, milliseid koostisaineid need õigupoolest sisaldavad. Kui kraam on õige, saab pepunaha siledaks nagu virsikul.