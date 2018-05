Sodiaagi saladused: need 3 tähemärki on kõige suuremad laiskvorstid

Võib tulla üllatusena, et Veevalaja on laisk. Meeldib talle ju võidelda humanitaarsete eesmärkide eest ja see nõuab pühendumist ning suurt tööd. Probleem on see, et kuigi sa tahad maailma positiivselt muuta, ei ole sa just eriti tugev tööline. Jah, sa võid säutsuda Twitteris, et toetad üht või teist eesmärki, kuid mitte alati ei tõuse su käsi end vabatahtlikuna kirja panema. Raske töö on ju igav!