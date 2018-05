Ivi Eenmaa: olen pidanud leppima, et mul lapsi ei ole

«Kui andsin nõusoleku tulla tänast konverentsi avama, sain kommentaaridest palju tagasisidet, et mida see lasteta naine seal küll rääkida plaanib? On jäänud mulje, et lastest rääkida võib ainult see, kellel endal lapsed on,» rääkis Ivi Eenmaa. «Mitte ilma asjata pole Lev Tolstoi kirjutanud, et kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased, iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu. Kõik me oleme isemoodi ja kordumatud. Ja arvata, et me lepime ühiskondlikult ja vabatahtlikult kokku raudsetes reeglites – vabandage, aga mina sellesse ei usu. Pigem tuleks kokku leppida selles, et me oleme erinevad ja lepime sellega. Tuleb loobuda sildistamisest ja halvustamisest.»

«Paadunud liberaalina ma ei saa öelda, et keelame ära selle väljendi nagu «sünnitusmasin», aga ma loodan, et inimesed ise hakkavad seda ühel päeval häbenema. See on kasvatuse küsimus,» lisas Eenmaa. «Ma ei ole nii veendunud, et peame Eestis väga muretsema iibe pärast. Ega meist viie miljoni riiki ei tule. Ja kui meile tuuakse eeskujuks Hollandit või Belgiat, kes on meist väiksemad – siis kui palju seal tegelikult hollandlasi või belglasi elab? Pigem peaksime mõtlema sellele, kes see eestlane tulevikus on, kus on tema kodu ja mis keelt ta räägib? Ning see on juba riigis toimivate regulatsioonide küsimus. Riiki tuleks ehitada rohkem inimese jaoks – ja see vajaks meil paradigma muutust.»

Ivi Eenmaal endal lapsi ei ole, kuid tal on kolm toredat ristilast ning ta on vanatädi kolmele noorele inimesele. «Ma pean ka neid väga vastutusrikasteks tegemisteks. Täna, kui ma olen 75 aastat vana, siis ma tean, et olen aidanud kaasa mõne noore inimese elule ja haridusteele. Ja kui see on hästi välja tulnud, siis on mul südamest hea meel. Ma tõesti tundsin, et ma tahan seda teha ja anda kõike, millest ise olen lapsepõlves ilma jäänud,» ütles Eenmaa.

«Olen pidanud sellega leppima, et mul lapsi ei ole. Aga võib-olla seetõttu, et ma olin vaba kodustest kohustustest, olen suutnud nii mõnegi suure asja elus ära teha. Kuid ma imetlen väga ka neid naisi, kellel on lapsed ja kes on samas firmajuhid, kunstnikud ja spetsialistid. Iga naine, kes on kas või ühe lapse suutnud kasvatada korralikuks kodanikuks, väärib sügavat kummardust!» kinnitas Eenmaa.